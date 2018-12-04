Nurseli İdiz, Ankara Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü ve Hacettepe Üniversitesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi bölümü mezunu olan sanatçı, 1981'de AST'ta çalışarak sanat hayatına başladı. Ankara ve İstanbul Devlet Tiyatroları'nda ve İstanbul Şehir Tiyatroları'nda görev yaptı. Peki, Nurseli İdiz kimdir? Nurseli İdiz kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...
NURSELİ İDİZ KİMDİR?
Nurseli İdiz, 6 Ekim 1960'da İstanbul'da doğdu. Babası İskeçe göçmeni Faruk Nafiz Çamlıbel (Ünlü şair Faruk Nafiz Çamlıbel değil), annesi Deniz Çamlıbel ise Kırklarelilidir
Ankara Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü ve Hacettepe Üniversitesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi bölümü mezunu olan sanatçı, 1981'de AST'ta çalışarak sanat hayatına başladı. Ankara ve İstanbul Devlet Tiyatroları'nda ve İstanbul Şehir Tiyatroları'nda görev yaptı. Halen Tiyatro İstanbul kadrosunda olup, sinema ve dizi filmlerde rol alıyor.
NURSELİ İDİZ'İN ROL ALDIĞI OYUNLAR
Koca Sinan: Hakan Altıner - Tiyatro Kedi - 2012
Evliliğe Gelince: leslie Stevens - Tiyatro Diyalog - 2010
Bana Bunu Yapma: Richard Baer - Tiyatro Diyalog - 2009
Kadıncıklar: Tuncer Cücenoğlu - Sadri Alışık Tiyatrosu - 2007
Salıncakta İki Kişi: William Gibson - Tiyatro Kedi - 2006
İhtiras: John Baker - Tiyatro İstanbul - 2003
Tuhaf Bir Çift: Neil Simon - Tiyatro İstanbul - 2002
İdeal Koca: Oscar Wilde - Tiyatro İstanbul - 2000
Seneye Bugün: Bernard Slade - Tiyatro İstanbul - 1996
Vanya Dayı: Anton Çehov - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 1994
Karşı Penceredeki Kadın: Yavuz Özkan - Sadri Alışık Tiyatrosu
Allaha Sımarladık Cumhuriyeti: Selim İleri - Sadri Alışık Tiyatrosu
Hapşırık: Anton Çehov / Michael Frayn - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1990
Evita: İstanbul Şehir Tiyatrosu - 1989
Altı Kişi Yazarını Arıyor: Luigi Pirandello - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1988
Dört Kız Kardeş: Michel Tiremblay - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1987
Ermiş Jeanne: George Bernard Shaw'dan Uyarlayan Müge Gürman - 1986
Keşanlı Ali Destanı: Haldun Taner - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1984
Yaz Misafirleri : Ankara Sanat Tiyatrosu - 1982
Küçük Adam Ne Oldu Sana: Hans Fallada - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1981
Kurban: Güngör Dilmen - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1980
Mihri Müşfik
NURSELİ İDİZ'İN OYNADIĞI SİNEMA FİLMLERİ
Güneşi Gördüm (2009)
O Şimdi Mahkum (2005)
Mumya Firarda (2002)
Şarkıcı (2000)
Asansör (1999)
Salkım Hanımın Taneleri (1999)
Kahpe Bizans (1999)
Böcek (1995)
Kız Kulesi Aşıkları / Hera İle Leandros (1993)
Karartma Geceleri (film) Karartma Gecaleri (1990)
Gece Yolculuğu (1987)
NURSELİ İDİZ'İN OYNADIĞI DİZİ FİLMLER
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