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HaberlerFiskosNusret 850 bin TL'ye müdür arıyor - Magazin haberleri
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Nusret 850 bin TL'ye müdür arıyor

Londra'da dükkan açmanın hazırlıklarını yapan ve eleman arayışı için ilan veren ünlü şef Nusret Gökçe'nin 850 bin TL'ye müdür aradığı konuşuluyor

Nusret 850 bin TL'ye müdür arıyor - Magazin haberleri
HABERTURK.COM

Londra'da dükkan açmanın hazırlıklarını yapan ünlü şef Nusret Gökçe, restoranına müdür arayışına girdi. Gökçe'nin 850 bin TL'ye müdür aradığı öğrenildi.

TELEFON NUMARASINI PAYLAŞTI

30 Ekim'de Ege Denizi'nde merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi açıkları olan 6.6 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Saltbae hareketi ile fenomen haline gelen işletmeci Nusret Gökçe, depremzedeler için harekete geçmişti.

Gökçe, Instagram hesabından telefon numarasını, "Sadece ve sadece sevgili İzmirli kardeşlerimle 00.00’dan sonra 05338963535 numaramdan sizlerle konuşmak ve sohbet etmek isterim. Saygılarımla" sözleriyle paylaşmıştı.

DEPREMZEDELERLE SOHBET ETTİ

İşletmeci, binlerce kişiyle sohbet ederken çekilen videolarını da takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmemişti. Sabah 7.28'e kadar depremzedelerle sohbet eden Nusret Gökçe, insanların acını paylaşarak, moral vermişti.

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