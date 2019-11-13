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HaberlerMagazinNusret'in Newyork'ta davalık olduğu garson konuştu!

Nusret'in New York'ta davalık olduğu garson konuştu!

Nusret Gökçe, New York şubesinde işten çıkardığı garsonlarla davalık oldu. Garsonlardan biri Gökçe için, "Her akşam 20.30'da halay çekilen başka restoran var mı?" diyerek çarpıcı açıklamalarda bulundu

nusret gökçe

'Salt Bae' yani tuz dökme hareketi ile ünlenen Nusret Gökçe, New York, Manhattan'da yer alan restoranda işten çıkardığı garsonlarla davalık oldu. Çıkan haberlerin magazin gündemine yer almasıyla beraber ABD Federal mahkemesi Nusret Gökçe'ye 250 bin dolar ceza verdi.

Gökçe'nin davalık olduğu çalışanlardan biri 2. Sayfa programına bağlandı.

Garson, "​​Dünyaca ünlü yıldızları ağırlıyor 2 kelime İngilizce bilmiyor. Abramoviç, bu mekana geldiğinde onun bahşiş bırakmasına Nusret engel oldu. Bir hafta önce oranın müdürü toplantıda 'Maymun gibi hareket etmeyin' diyor. Hem onlara halay çektiriyorsun hem de diyorsun ki 'Maymun gibi davranmayın.' Her akşam 20:30'da halay çekilen başka restoran var mı?" dedi.

 

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