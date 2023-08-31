Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Teknoloji
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Gastro
        Video
        Keşfet
        İnternet
        Sosyal Medya
        Mobil
        Bilişim
        Cihaz
        Oyun
        Uygulama
        Tüm Haberler
        Haberler Ekonomi Teknoloji Nvidia çiplerinin Orta Doğu'ya ihracatına kısıtlama - Teknoloji Haberleri

        Nvidia çiplerinin Orta Doğu'ya ihracatına kısıtlama

        ABD yönetiminin, Nvidia'nın bazı yapay zeka çiplerinin ihracatına yönelik kısıtlamayı Çin'in yanı sıra, Orta Doğu'daki bazı ülkeler de dahil olmak üzere diğer bölgelere genişlettiği bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.08.2023 - 08:21 Güncelleme: 31.08.2023 - 08:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Nvidia çiplerinin Orta Doğu'ya ihracatına kısıtlama
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Dünyanın en büyük çip üreticilerinden Nvidia, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonuna (SEC) 30 Haziran 2023 ile biten çeyreğe ilişkin dosyasını sundu.

        Dosyada, şirketin ABD yönetimi tarafından Orta Doğu'daki bazı ülkeler de dahil olmak üzere belirli müşterilere ve diğer bölgelere yönelik A100 ve H100 çiplerinin ihracatı için ek lisanslama gerekliliği konusunda bilgilendirildiği kaydedildi.

        Nvidia'nın sunduğu dosyada, Orta Doğu'daki hangi ülkelerin yapay zeka çiplerine yönelik ihracat kısıtlamasından etkilendiği belirtilmedi.

        Şirket geçen yıl, ABD'li yetkililerin söz konusu çipleri Çin'e ihraç etmeyi bırakmasını söylediğini açıklamıştı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        İkinci el araç ve gayrimenkul ticaretinde yönetmelik değişikliği
        İkinci el araç ve gayrimenkul ticaretinde yönetmelik değişikliği
        Artan tehlike: Su krizi için hangi önlemler alınıyor?
        Artan tehlike: Su krizi için hangi önlemler alınıyor?
        Ailesine kurşun yağdırmıştı! Mangal katliamında ölü sayısı 3 oldu!
        Ailesine kurşun yağdırmıştı! Mangal katliamında ölü sayısı 3 oldu!
        Otomobillerinden önce fiyatı geldi!
        Otomobillerinden önce fiyatı geldi!
        Meteoroloji uyardı! Sıcak hava dalgası devam ediyor!
        Meteoroloji uyardı! Sıcak hava dalgası devam ediyor!
        ABD'li Senatör kameralar karşısında yine dondu
        ABD'li Senatör kameralar karşısında yine dondu
        Maaş zammında karar günü
        Maaş zammında karar günü
        Gabon'da asker yönetime el koydu, cumhurbaşkanı yardım istedi
        Gabon'da asker yönetime el koydu, cumhurbaşkanı yardım istedi
        İşte Cimbom'un muhtemel rakipleri!
        İşte Cimbom'un muhtemel rakipleri!
        Bakan Kacır'dan Habertürk'e açıklamalar
        Bakan Kacır'dan Habertürk'e açıklamalar
        Ülke puanında bir sıra daha yükseldik!
        Ülke puanında bir sıra daha yükseldik!
        Yağış yok ama sel var! Sular 20 km öteden geldi
        Yağış yok ama sel var! Sular 20 km öteden geldi
        İtalya'dan flaş iddia!
        İtalya'dan flaş iddia!
        Eşine rastlanmadı... İşte en yalnız ağaç!
        Eşine rastlanmadı... İşte en yalnız ağaç!
        Mansur Yavaş'tan yerel seçim açıklaması
        Mansur Yavaş'tan yerel seçim açıklaması
        TEKNOFEST Ankara kapılarını açtı
        TEKNOFEST Ankara kapılarını açtı
        Güngören'de silahlı çatışma
        Güngören'de silahlı çatışma
        Filenin Sultanları yarı finalde!
        Filenin Sultanları yarı finalde!
        "Farka rağmen ciddiye alıyoruz"
        "Farka rağmen ciddiye alıyoruz"
        "Savunma sanayiinde destan yazdık"
        "Savunma sanayiinde destan yazdık"