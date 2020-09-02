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NVIDIA Geforce RTX 3000 tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı

NVIDIA Geforce RTX 3000 ekran kartı resmi olarak tanıtıldı. Uzun zamandır merakla beklenen NVIDIA Geforce RTX 3000'ün özellikleri ve Türkiye fiyatı belli oldu. İşte detaylar...

NVIDIA Geforce RTX 3000

NVIDIA, çevrimiçi etkinlikte uzun zamandır beklenen RTX serisi ekran kartlarını tanıttı. RTX serisi, pek çok performans geliştirmesini beraberinde getirdi. NVIDIA'nın açıklamasına göre yeni seri, oyun deneyimini daha da üst düzeylere çıkaracak.

NVIDIA, GEFORCE RTX 3070 VE 3080 ÖZELLİKLERİ

NVIDIA GeForce RTX 3080, RTX 2080'den neredeyse iki kat daha hızlı olacak. Öte yandan 8 GB RAM'le gelecek GeForce RTX 3070 ekran kartı, RTX 2080 Ti'dan da hızlı olacak. GeForce RTX 3080, 10 GB RAM'e ve iki fanlı kuruluma sahip olacak.

NVIDIA RTX 3080, 30 gölgelendirici teraflopa ve 58 RT teraflopa sahip olacak. Yeni ekran kartı, RTX 2080'de 89 olan AI Tensör Çekirdek sayısını 238'e yükseltecek. Ekran kartlarının sunacağı özellikler yalnızca bununla da sınırlı kalmıyor.

Hem RTX 3080 hem de RTX 3070, HDMI 2.1'i destekleyen ilk ekran kartları arasında yer alacak. HDMI 2.1, 4K çözünürlükte 120 FPS değerlerinde ulaşmanın önünü açacak. Ayrıca içinde bulunacak değişken ekran tazeleme hızı desteği sayesinde televizyonlar Freesync veya G-Sync monitörlerinin sahip olduğu akıcılığa ulaşacak.

NVIDIA, GEFORCE RTX 3090 ÖZELLİKLERİ

NVIDIA, etkinlikte aynı zamanda yeni amiral gemisi ekran kartı GeForce RTX 3090'ı da tanıttı. Şirketin şu an için en pahalı modeli olarak piyasaya sürülecek RTX 3090, 8K çözünürlükte olacak.

Ekran kartı, 24 GB GDDR6 RAM'le birlikte çıkacak. Ekran kartı, RTX 3080 ve RTX 3070 ile aynı şekilde HDMI 2.1 desteğini taşıyacak. RTX 3090, 36 gölgelendirici teraflopa sahip olacak.

NVIDIA, GEFORCE RTX 3000 SERİSİ FİYATLARI

NVIDIA GeForce RTX 3090: 14.400 TL'den başlayan fiyatlar
NVIDIA GeForce RTX 3080: 6.690 TL'den başlayan fiyatlar
NVIDIA GeForce RTX 3070: 4.805 TL'den başlayan fiyatlar

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