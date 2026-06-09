NYT: ABD ordusuna ait helikopter Hürmüz Boğazı yakınlarında düştü

ABD ordusuna ait bir Apache taarruz helikopteri pazartesi günü Hürmüz Boğazı yakınlarında düştü, helikopterde bulunan iki mürettebat üyesi ise güvenli şekilde kurtarıldı.

New York Times'ın duyurduğu habere göre, Apache helikopterinin İran tarafından açılan ateş sonucu mu yoksa teknik bir arıza sebebiyle mi düştüğü henüz netlik kazanmadı.

ABD Başkanı Donald Trump da NYT haberinin ardından açıklama yaptı. Trump, pilotların durumunun iyi olduğunu açıkladı ve ABD'nin olayla ilgili raporu paylaşacağını söyledi.

*Haberin görseli AP tarafından servis edilmiştir, temsilidir.