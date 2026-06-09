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        Haberler Dünya NYT: ABD ordusuna ait helikopter Hürmüz Boğazı yakınlarında düştü | Dış Haberler

        NYT: ABD ordusuna ait helikopter Hürmüz Boğazı yakınlarında düştü

        İran-İsrail hattında dün yaşanan saldırılarda ABD ordusuna ait bir helikopter Hürmüz Boğazı yakınlarında düştü. Helikopterin İran tarafından açılan ateş sonucu mu yoksa teknik bir arıza nedeniyle mi düştüğü henüz bilinmiyor. ABD Başkanı Trump, pilotların durumunun iyi olduğunu açıkladı

        Kaynak
        Reuters
        Giriş: 09 Haziran 2026 - 07:39 Güncelleme:
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        ABD helikopteri Hürmüz yakınlarında düştü

        ABD ordusuna ait bir Apache taarruz helikopteri pazartesi günü Hürmüz Boğazı yakınlarında düştü, helikopterde bulunan iki mürettebat üyesi ise güvenli şekilde kurtarıldı.

        New York Times'ın duyurduğu habere göre, Apache helikopterinin İran tarafından açılan ateş sonucu mu yoksa teknik bir arıza sebebiyle mi düştüğü henüz netlik kazanmadı.

        ABD Başkanı Donald Trump da NYT haberinin ardından açıklama yaptı. Trump, pilotların durumunun iyi olduğunu açıkladı ve ABD'nin olayla ilgili raporu paylaşacağını söyledi.

        *Haberin görseli AP tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

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