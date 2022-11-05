O anlar kamerada! Anneden çocuğa feci şiddet!

Antalya'da olay, önceki akşam, Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi'nde meydana geldi. Kimliği belirsiz kadın, yere yatan çocuğuna, tahta sopayla defalarca vurmaya başladı.
ÇOCUĞUN FERYADINA MAHALLELİ PENCEREYE ÇIKTI
DHA'da yer alan habere göre 10 yaşlarında olduğu tahmin edilen çocuğun çığlıklarıyla bölge sakinleri pencerelere çıktı.
"ANNEM ACIYOR VURMA"
Annenin "Kalk, kalk; eve yürü" diyerek dövmesi üzerine çocuğun "Annem, annem; acıyor, vurma" diye bağırdığı duyuldu.
OLAY ANI KAMERAYA DA YANSIDI
Bu arada kadının yanından geçen bir çocuğun, dövülen yaşıtına üzülerek bakması ve kadının dayak anları, cep telefonu kamerasınca kaydedildi.
SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKTİ
Sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine kadına tepki yağdı.
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