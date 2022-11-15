O anlar kamerada! Sözlü tacize meydan dayağı!

İstanbul Esenyur Mehterçeşme Mahallesi'nde dün iddiaya göre, otomobil sürücüsü, yoldan geçen kadına sözlü tacizde bulundu.
SÜRÜCÜ İNŞAAT KALASLARINA ÇARPIP DURDU
DHA'da yer alan habere göre kadının yakınları otomobili kovalamaya başladı. Otomobil sürücüsü, kovalamaca sırasında girdiği ara sokaktaki inşaat kalaslarına çarparak durdu.
KALASLARLA DARP ETTİLER
Kadının yakınları, sürücüyü inşaattan aldıkları kalaslarla darp ederken, otomobilin de camlarını kırdılar.
SAKİNLEŞTİRMEYE ÇALIŞTILAR
Çevredekiler kadının yakınlarını sakinleştirmeye çalıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
HASTANEYE KALDIRILIP TEDAVİYE ALINDI
Aldığı darbeler sonrası yerde yatan sürücü ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
İFADELERİ ALINIP BIRAKILDILAR
Kadın ve yakınları ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Yaşanan o anlar cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.
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