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Haberler Gündem Çevre KURUDU! Son dakika: Turizm harikası şelalede su kalmadı - Haberler
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O da kurudu! Antalya'nın doğal güzelliğinde bir damla su kalmadı

Antalya'nın Kaş ilçesindeki Batı Toroslar'ın en yüksek ikinci tepesi olan 3 bin 24 rakımlı Akdağ'ın eteklerinde bulunan Uçarsu Şelalesi kurudu. Daha önce gürül gürül akan suyuyla görmeye gelenleri büyüleyen doğal güzellikte tek damla su kalmadı. Şelalenin iki farklı anı havadan drone kamerası ile görüntülenirken, akan sudan geriye kurumuş yosunlar kaldı

KURUDU! Son dakika: Turizm harikası şelalede su kalmadı - Haberler
O da kurudu! Bir damla su kalmadı
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İHA

Antalya'nın Kaş ilçesi Gömbe Mahallesi'nin hemen üst kısmında bulunan, Batı Toroslar'ın en yüksek ikinci tepesi olan 3 bin 24 rakımlı Akdağ'ın eteklerindeki Uçarsu Şelalesi, her yıl ülke içerisinden ve yurt dışından onlarca ziyaretçi ağırlıyor.

Denizden yaklaşık bin 800 metre yükseklikteki şelalenin suyu, Gömbe Yaylası'nın yanında bulunan Çayboğazı Barajı'na akıyor. Barajda toplanan su Gömbe ve Elmalı ovalarına hayat veriyor. Toroslar'dan fışkıran suların bir bölümü borulara alınarak Kaş ve Demre'nin mahallelerine içme suyu olarak götürülüyor.

ARTIK SU AKMIYOR

Akdağ'ın eteklerinde bulunan Uçarsu Şelalesi eylül ayının girmesi ile kurudu. Daha önce gürül gürül akan şelaleden tek damla su akmaması görenlerde şaşkınlık oluşturdu. Şelalenin iki farklı anı yöre halkından motokros tutkunu Şaban Dede tarafından görüntülendi. Temmuz-ağustos döneminde çekilen görüntülerde şelaleden çok miktarda suyun aktığı görüldü. Geçtiğimiz günlerde çekilen görüntülerde ise bir damla su görülmedi. Akan sudan geriye kurumuş yosunlar kaldı.

'YILLARDIR İLK DEFA SUYUN ÇEKİLDİĞİNİ GÖRDÜM'

Gördükleri karşısında şaşıran Şaban Dede, "Her yıl Uçarsu Şelalesi'ni ziyaret ederim. Geçen yıl bu aylarda Uçarsu Şelalesi'nin aktığını biliyoruz. Bu yıl yaptığım su ziyaretinde bir damla suyun olmadığını gördüm. Bu da beni çok üzdü. Yıllardır ilk defa bu aylarda suyun çekildiğini gördüm" dedi.

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