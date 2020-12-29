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HaberlerGündemKorona sıfırlandı! Son dakika: 26 bin kişilik ilçede tek vaka yok
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26 bin nüfuslu o ilçede vaka sayısı sıfırlandı!

Mersin'in Bozyazı İlçe Belediye Başkanı Mustafa Çetinkaya, 26 bin nüfuslu ilçede koronavirüs vakasının sıfırlandığını duyurdu. Bozyazı İlçe Belediye Başkan Yardımcısı Ali Deniz (49),bir süre önce yakalandığı Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirmişti

Korona sıfırlandı! Son dakika: 26 bin kişilik ilçede tek vaka yok
26 bin nüfuslu o ilçede sıfır vaka!
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DHA

Mersin'in Bozyazı Belediye Başkanı Mustafa Çetinkaya, 26 bin nüfuslu ilçede koronavirüs vakasının sıfırlandığını bildirdi. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulan ilçede, yeni pozitif vakaya rastlanılmadığı kaydeden Başkan Çetinkaya, "Edindiğimiz bilgiye göre bugün ilçemizde pozitif vakaya rastlanılmamıştır.

Mersin'in Bozyazı Belediye Başkanı Mustafa Çetinkaya.

"EVDE KAL BOZYAZI" ÇAĞRISI

Bu iyi haberin kalıcı olması için sosyal mesafeye uymak ve rehavete kapılmamak gerekiyor. Göstermiş olduğunuz bu hassasiyetten dolayı teşekkür ederim. Evde kal Bozyazı" dedi.

"REHAVETE KAPILMAYIN" UYARISI

DHA'da yer alan habere göre Başkan Çetinkaya, duyuruyu belediyenin sitesinde de paylaşarak vatandaşın rehavete kapılmadan dikkatli olmasını istedi. Bozyazı İlçe Belediye Başkan Yardımcısı Ali Deniz (49),bir süre önce yakalandığı Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirmişti.

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