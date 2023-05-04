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Haberler Kısayol Aile O ile Başlayan Erkek İsimleri: O Harfi ile Başlayan Erkek Bebek İsimleri ve Anlamları Nelerdir?
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O ile başlayan erkek isimleri: O harfi ile başlayan erkek bebek isimleri ve anlamları nelerdir?

Son yıllarda anne-baba adayları, bebeklerine koyacakları isme büyük bir önem veriyor. Bazı aileler kendi isimlerine yakın bir isim tercihi yaparken, pek çok aile modern ve popüler isimlere öncelik tanıyor. O ile başlayan erkek isimleri, erkek bebek bekleyen aileler tarafından sürekli araştırılan bir konudur. O harfi ile başlayan erkek bebek isimlerini siz de merak ediyorsanız içeriğimizin devamına göz atabilir, bebeğiniz için en güzel ismi bulabilirsiniz.

O ile Başlayan Erkek İsimleri: O Harfi ile Başlayan Erkek Bebek İsimleri ve Anlamları Nelerdir?
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O ile Başlayan Erkek İsimleri

Türkiye’de O harfi ile başlayan erkek isimleri ve anlamları, büyük bir yelpaze sunduğu için pek çok ailenin dikkatini çekmektedir. Eğer siz de bebeğiniz için bir isim arayışındaysanız O ile başlayan erkek bebeği isim önerilerini inceleyebilirsiniz.

O Harfi ile Başlayan Erkek İsimleri ve Anlamları

  • Oben: 1) O benim anlamında. 2) Erkek deve
  • Obuz: Su kaynağı, iki derenin birleştiği nokta
  • Oflaz: Sevilen güzel kişi
  • Ogan: 1) Okan. 2) Güçlü. 3) Barış Tanrısı.
  • Ogün: 1) Özel bir günde doğan. 2) Anısı olan.
  • Oğan: Güçlü kişi
  • Oğul: Erkek evlat
  • Oğulcan: Can oğul anlamında
  • Oğultürk: Türk oğlu
  • Oğuz: Güçlü, mert, yiğit kişi
  • Oğuzata: İyi huylu oğuzların soyuna mensup
  • Oğuzhan: Yiğit han, oğuzların başı
  • Oğuzkan: Hükümdarın soyuna mensup
  • Oğuztay: Huyu iyi olan genç erkek
  • Okan: Anlayışlı, akıllı
  • Okat: Ok kullanan savaşçı
  • Okay: Ok kadar doğru, ay kadar parlak olan
  • Oker: Çok hızlı, hareketli
  • Okman: Ok atan kişi
  • Oktay: 1) Sinirli. 2) Doğru sözlü.
  • Olca: Savaşta elde edilen ganimet
  • Olcay: Talihli, şanslı
  • Olcaytuğ: Şanslı, şans getiren
  • Olgu: Gerçekte olan, var olan
  • Olgun: Bilgi
  • Oltan: Tan ol anlamında
  • Oltun: Saygı gören kişi
  • Oltunç: Tunç ol anlamında
  • Omay: Gözde, seçilmiş olan
  • Onat: Dürüst, güzel huylu
  • Onay: Doğrulama eylemi
  • Ongun: 1) Beğenilen kişi. 2) Verimli
  • Onur: Kişinin kendisine duyduğu öz saygı
  • Orbay: Ordu komutanı
  • Orbey: Muhafız
  • Orçun: 1) Sağlamlığıyla bilinen kişi. 2) Peşinden gelen, birinin erine geçen.
  • Orhan: Şehri yöneten kişi, şehir yöneticisi
  • Orhun: Yüksek mertebeye sahip Türk
  • Orkut: Kutlu şehir
  • Ortunç: 1) Ateş kırmızısı. 2) Tunçtan yapılan kale.
  • Orun: 1) Makam. 2) Gizli.
  • Oskay: 1) Ülkesini seven. 2) Sevinçli.
  • Osman: 1) Osmanlı Devleti’nin kurucusu. 2) Bir kuş türü.
  • Oytun: 1) Beğenilen yer. 2) Kutsal olan.
  • Ozan: Saz çalan halk şairi.

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Haberi Hazırlayan : Türker Üner

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