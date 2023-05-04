O ile Başlayan Erkek İsimleri: O Harfi ile Başlayan Erkek Bebek İsimleri ve Anlamları Nelerdir?

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O ile Başlayan Erkek İsimleri

Türkiye’de O harfi ile başlayan erkek isimleri ve anlamları, büyük bir yelpaze sunduğu için pek çok ailenin dikkatini çekmektedir. Eğer siz de bebeğiniz için bir isim arayışındaysanız O ile başlayan erkek bebeği isim önerilerini inceleyebilirsiniz.

O Harfi ile Başlayan Erkek İsimleri ve Anlamları

Oben: 1) O benim anlamında. 2) Erkek deve

1) O benim anlamında. 2) Erkek deve Obuz: Su kaynağı, iki derenin birleştiği nokta

Su kaynağı, iki derenin birleştiği nokta Oflaz: Sevilen güzel kişi

Sevilen güzel kişi Ogan: 1) Okan. 2) Güçlü. 3) Barış Tanrısı.

1) Okan. 2) Güçlü. 3) Barış Tanrısı. Ogün: 1) Özel bir günde doğan. 2) Anısı olan.

1) Özel bir günde doğan. 2) Anısı olan. Oğan: Güçlü kişi

Güçlü kişi Oğul: Erkek evlat

Erkek evlat Oğulcan: Can oğul anlamında

Can oğul anlamında Oğultürk: Türk oğlu

Türk oğlu Oğuz: Güçlü, mert, yiğit kişi

Güçlü, mert, yiğit kişi Oğuzata: İyi huylu oğuzların soyuna mensup

İyi huylu oğuzların soyuna mensup Oğuzhan: Yiğit han, oğuzların başı

Yiğit han, oğuzların başı Oğuzkan: Hükümdarın soyuna mensup

Hükümdarın soyuna mensup Oğuztay: Huyu iyi olan genç erkek

Huyu iyi olan genç erkek Okan: Anlayışlı, akıllı

Anlayışlı, akıllı Okat: Ok kullanan savaşçı

Ok kullanan savaşçı Okay: Ok kadar doğru, ay kadar parlak olan

Ok kadar doğru, ay kadar parlak olan Oker: Çok hızlı, hareketli

Çok hızlı, hareketli Okman: Ok atan kişi

Ok atan kişi Oktay: 1) Sinirli. 2) Doğru sözlü.

1) Sinirli. 2) Doğru sözlü. Olca: Savaşta elde edilen ganimet

Savaşta elde edilen ganimet Olcay: Talihli, şanslı

Talihli, şanslı Olcaytuğ: Şanslı, şans getiren

Şanslı, şans getiren Olgu: Gerçekte olan, var olan

Gerçekte olan, var olan Olgun: Bilgi

Bilgi Oltan: Tan ol anlamında

Tan ol anlamında Oltun: Saygı gören kişi

Saygı gören kişi Oltunç: Tunç ol anlamında

Tunç ol anlamında Omay: Gözde, seçilmiş olan

Gözde, seçilmiş olan Onat: Dürüst, güzel huylu

Dürüst, güzel huylu Onay: Doğrulama eylemi

Doğrulama eylemi Ongun: 1) Beğenilen kişi. 2) Verimli

1) Beğenilen kişi. 2) Verimli Onur: Kişinin kendisine duyduğu öz saygı

Kişinin kendisine duyduğu öz saygı Orbay: Ordu komutanı

Ordu komutanı Orbey: Muhafız

Muhafız Orçun: 1) Sağlamlığıyla bilinen kişi. 2) Peşinden gelen, birinin erine geçen.

1) Sağlamlığıyla bilinen kişi. 2) Peşinden gelen, birinin erine geçen. Orhan: Şehri yöneten kişi, şehir yöneticisi

Şehri yöneten kişi, şehir yöneticisi Orhun: Yüksek mertebeye sahip Türk

Yüksek mertebeye sahip Türk Orkut: Kutlu şehir

Kutlu şehir Ortunç: 1) Ateş kırmızısı. 2) Tunçtan yapılan kale.

1) Ateş kırmızısı. 2) Tunçtan yapılan kale. Orun: 1) Makam. 2) Gizli.

1) Makam. 2) Gizli. Oskay: 1) Ülkesini seven. 2) Sevinçli.

1) Ülkesini seven. 2) Sevinçli. Osman: 1) Osmanlı Devleti’nin kurucusu. 2) Bir kuş türü.

1) Osmanlı Devleti’nin kurucusu. 2) Bir kuş türü. Oytun: 1) Beğenilen yer. 2) Kutsal olan.

1) Beğenilen yer. 2) Kutsal olan. Ozan: Saz çalan halk şairi.

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