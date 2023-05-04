O ile başlayan kız isimleri, çok fazla alternatif sunmamaktadır. Buna rağmen mevcut isimlerin günümüz modasına uygun ve hiç eskimeyen isimler olmasından dolayı sıklıkla tercih edilir. Peki, O harfi ile başlayan kız bebek isimleri nelerdir? İçeriğimizin devamında O harfi ile başlayan kız isimleri ve anlamlarını inceleyebilirsiniz.
O ile Başlayan Kız İsimleri
Anne-baba adayları, bebeklerinin cinsiyetini öğrendikten itibaren onun için en güzel ve en anlamı ismi bulmak için kolları sıvıyor. Yapılan uzun araştırmalar sonucunda kız bebekleri için buldukları ismin söyleniş şekline ve anlamına oldukça dikkat ediyor. O ile başlayan kız bebeği isim önerilerini siz de merak ediyorsanız içeriğimizin devamına göz atabilirsiniz.
O Harfi ile Başlayan Kız İsimleri ve Anlamları
- Oba: Yurt, vatan
- Ocan: Sevilen o kişi, o benim candan sevdiğim anlamında
- Odana: Kırgız ve Kaşgar Türklerinde adı geçen peri
- Oder: Ateş gibi olan, sıcak ve hareketli
- Odil: O tatlı dil anlamında
- Oflaz: Eflatun renginde olan
- Okşan: Kulağa hoş gelen, beğenilen ve hep sevilen
- Okyanus: Anakaraları ayıran büyük deniz
- Olcay: Şanslı, mutlu, talihli
- Olgaç: Bilgili, olgun kişi
- Olgun: Bilgisi ve birikimi sayesinde olgunlaşan kişi
- Olsar: Adını duyur anlamında
- Oluş: Olma hali, olma biçimi
- Omay: Beğenilen, seçkin, gözde
- Onat: Düzgün, uygun, doğru olan
- Ongu: Gönül ferahlığı
- Opal: Yarı değerli doğal taş
- Oray: Kızıl renkli ay
- Orkide: Uzun ve ince gövdeli değerli bir çiçek
- Orun: 1) Yüksek mertebe, makam. 2) Saklı, gizli.
- Ortanca: 1) Gölgede yetişen güzel bir süs bitkisi. 2) Üç kardeş arasında ikincisi, en büyük ve en küçük çocuğun arasında doğan.
- Oskay: Neşesi hiç bitmeyen, daima mutlu olan
- Oya: İğne ya da tığ ile yapılan motif, dantel
- Oyaçiçek: Çiçek motifindeki dantel
- Oylum: 1) İçi oyulmuş olan, içi çukurlaştırılmış. 2) Vadi. 3) Derinlik.
- Oysu: İnce ince akan su
- Oytun: 1) Beğenilen yer. 2) Kutsal mekân.
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