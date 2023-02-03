Kanal D'nin yeni sezon yapımlarından biri olan ve her Çarşamba günü izleyicisinin karşısına çıkan dizi O Kız'ın final yapacağı iddialar gündem oldu. Başrollerini Erkan Petekkaya ve Sezin Akbaşoğulları'nın paylaştığı dizinin akıbetine ilişkin son durumu bir araya getirdik. İşte, O Kız final mi yapıyor ve bu hafta son bölüm mü sorularının yanıtları...