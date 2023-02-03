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O Kız dizisi final mi yapıyor? O Kız dizisi bitiyor mu, son bölüm ne zaman?

Kanal D'nin ilgiyle takip edilen dizilerinden biri olan O Kız dizisi final iddiaları ile gündeme geldi. Son olarak 20. yeni bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkan dizinin final haberleriyle ilgili ayrıntıları bir araya getirdik. İşte, detaylar...

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  • O Kız dizisi final mi yapıyor? O Kız dizisi bitiyor mu, son bölüm ne zaman?

    Kanal D'nin yeni sezon yapımlarından biri olan ve her Çarşamba günü izleyicisinin karşısına çıkan dizi O Kız'ın final yapacağı iddialar gündem oldu. Başrollerini Erkan Petekkaya ve Sezin Akbaşoğulları'nın paylaştığı dizinin akıbetine ilişkin son durumu bir araya getirdik. İşte, O Kız final mi yapıyor ve bu hafta son bölüm mü sorularının yanıtları...
  • O Kız dizisi final mi yapıyor? O Kız dizisi bitiyor mu, son bölüm ne zaman?

    O KIZ FİNAL Mİ YAPIYOR?

    Kanal D'de yayınlanan O Kız ile ilgili olarak Gazeteci Birsen Altuntaş; dizinin 25. yeni bölümüyle final yapacağı ve son kez izleyicisinin karşısına çıkacağı iddia etti.

    Dizinin reytinglerdeki düşüş nedeniyle final yapacağı tahmin ediliyor.
  • O Kız dizisi final mi yapıyor? O Kız dizisi bitiyor mu, son bölüm ne zaman?

    O KIZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

    Melek ve Doruk’u öpüşürken gören Kadir büyük bir duygusal yıkım yaşar ve kimseye gözükmeden ortadan kaybolur.

    Ailesi endişeli bir şekilde Kadir’i ararken, Sitare Kadir’i kendi kapısında bulur. Melek ve Doruk’u gördükten sonra kalbi aşk acısıyla paramparça olan Kadir, aşk acısını konuşmak için Sitare’ye gitmiştir.
  • O Kız dizisi final mi yapıyor? O Kız dizisi bitiyor mu, son bölüm ne zaman?

    Zeynep’in gerçekten Ozan’la evlenmek istediğine inanan Doruk, Zeynep’e hiç belli etmese de duygusal olarak ağır bir yıkım yaşamaktadır. Zeynep ise Ozan konusunda karşı karşıya kaldığı emrivakinin zorluğu içindedir. 
  • O Kız dizisi final mi yapıyor? O Kız dizisi bitiyor mu, son bölüm ne zaman?

    Zeynep’in nişanlanmasıyla ağır darbe alan Doruk, nişanda Kadir ve Melek arasında bir tuhaflık olduğunu sezmiştir. Minicik bir şüphenin peşine takılır ve öğrendikleri karşısında dehşete düşer.

Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir
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