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O koca gözaltına alınmış

Sosyal medyada ortaya çıkan görüntüler üzerine İstanbul polisi harekete geçti. Olayın Sakarya Karasu’da 24 Haziran'da yaşandığı ortaya çıktı. Kapıyı tekmeleyip silahla ateş eden Tamer A.'nın o gün gözaltına alınıp bu olayla ilgili hakkında işlem yapıldığı öğrenildi.

Sakarya Karasu

 

Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre sosyal medyada Küçükçekmece’de çekildiği öne sürülen görüntüler yayıldı. Görüntülerde G.A. adlı kadının evini basan ayrılmak istediği eşi Tamer A. çocuklarının "Yapma baba" feryatlarına rağmen kapıyı tekmeleyip ateş ediyordu.

G.A. tüm bu anları cep telefonuyla kaydetti. Küçükçekmece’de yaşandığı iddia edilen olay üzerine İstanbul polisi harekete geçti. Küçükçekmece Araştırma Bürosu, G.A.'yı bulup bilgisine başvurunca olayın detayları ortaya çıktı.

G.A.'nın verdiği bilgilere göre olay Sakarya’nın Karasu ilçesinde 24 Haziran günü yaşanmıştı. Boşanma davası açtığını söyleyen G.A., eşinin kendisini hep tehdit ettiğini söyledi.

OLAY GÜNÜ GÖZALTINA ALINMIŞ

Yapılan incelemede olayın ardından Sakarya polisinin Tamer A.'yı gözaltına aldığı belirlendi. İfadesi alınan Tamer A. daha sonra serbest kaldı. Eşinden şikayetçi olan G.A. ise olaydan sonra Sakarya'dan taşındı.

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