Hadise'nin: "Feryat’a çıktığı günden bu yana gösterdiğiniz ilgi için sonsuz teşekkürler!" notuyla yayınladığı gönderilerinin altına sevenleri tarafından, "Bazen kameraman olmak istersin", "Nazar değmesin", "Ülkenin gururu" gibi yorumlar geldi.