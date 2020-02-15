O Ses Türkiye Alkan Dalgakıran kimdir? Alkan Dalgakıran kaç yaşında ve nereli? soruları merakla araştırılıyor. O Ses Türkiye finalisti olarak son performansını sergileyen Alkan Dalgakıran, şampiyonluk için Uygar Erdoğan ile kıyasıya mücadele verdi. İşte Alkan Dalgakıran'ın kısaca hayatına dair ayrıntılar...

ALKAN DALGAKIRAN KİMDİR?

Alkan Dalgakıran, 25 yaşında. Alkan Dalgakıran, aslen Yalovalı. O Ses Türkiye'de en çok dikkat çeken isimler arasında yer alan Alkan Dalgakıran, Bursa'da eğitim hayatına devam ediyor. 25 yaşındaki Dalgakıran 'Trafik' adında bir müzik grubuna üye. Seda Sayan'ın takımında yarışan alan Alkan Dalgakıran'ın sosyal medyada oldukça destekleyeni bulunuyor.

Alkan Dalgakıran son olarak, Müslüm Gürses'in Nilüfer şarkısını seslendirerek yarı finale geçme hakkını kazanmıştı. Alkan Dalgakıran, 14 Şubat akşamı sergilediği performans sonrasında finalist olan isimler arasında yer aldı.