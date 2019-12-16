O Ses Türkiye'de yarışmacı Şahin Kendirci'nin kardeşi çıktı!

O Ses Türkiye 15 Aralık 2019 bölümüyle dün akşam ekranlara geldi. Yarışmada birçok isim performans sergileyerek seslerini duyurmayı başardı. Dün ilginç bir sürpriz de yaşandı. Zeliha Kendirci isimli yarışmacası daha önce O Ses Türkiye şampiyonu olan Şahin Kendirci'nin kız kardeşi çıktı.

Zeliha Kendirci, Duyanlara Duymayanlara şarkısı ile sahneye çıktı. O Ses Türkiye sahnesinde performansını sergileyen Zeliha Kendirci, Duyanlara Duymayanlara şarkısını seslendirdi. Zeliha Kendirci, performansıyla Seda Sayan ve Murat Boz'u döndürmeyi başardı.