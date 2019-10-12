O Ses Türkiye jürileri kimler? 2019 O Ses Türkiye hangi gün yayınlanıyor? soruları yarışma ile ilgili detayları öğrenmek isteyen izleyiciler tarafından soruluyor. O Ses Türkiye'de 2019 yılının starı aranırken, kulakların pası siliniyor. O Ses Türkiye jüri üyeleri arasında geçen eğlenceli diyaloglar ise kahkahaya boğuyor. İşte O Ses Türkiye ile ilgili detaylar...
O SES TÜRKİYE HANGİ GÜN?
O Ses Türkiye yarışması bu sene de Cumartesi ve Pazar günleri, saat 20.00'da izleyici ile buluşuyor.
O SES TÜRKİYE JÜRİLERİ KİMLER?
Sunuculuğunu Acun Ilıcalı'nın yaptığı O Ses Türkiye'nin jüri koltuğunda ise Murat Boz, Hadise, Beyazıt Öztürk ve Seda Sayan oturuyor.
O SES TÜRKİYE'NİN FORMATI
Yarışmanın birinci turudur. Jüri üyeleri adayları sahneye arkası dönük bir şekilde dinler. Eğer adayın sesini beğenirse butona basar ve bulunduğu koltuk sahneye doğru döner. Şarkı bittikten 3 saniye sonrasına kadar tüm jüriler butona basabilir. Eğer bir yarışmacıyı birden fazla jüri beğenip butona basarsa bu kez yarışmacı ekibine katılmak istediği jüri üyesini seçer ve seçtiği jürinin ekibine katılır.
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