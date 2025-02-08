TV8 ekranlarında yayınlanan O Ses Türkiye yeni sezon fragmanı yayınlandı. Yayınlanan tanıtımın ardından, O Ses Türkiye ilk bölüm tarihi ve jüri üyeleri netlik kazanmış oldu. Peki O Ses Türkiye jüri üyeleri kimler? O Ses Türkiye ne zaman başlıyor, saat kaçta?