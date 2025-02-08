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        O Ses Türkiye jüri üyeleri kimler? O Ses Türkiye ne zaman başlıyor, saat kaçta?

        Tv8 ekranlarında yayınlanacak O Ses Türkiye jüri üyeleri belli oldu. Daha önceki sezonlarda yer alan Murat Boz'un yeni sezonda olmaması dikkat çekti. 2025 O Ses Türkiye'de Murat Boz'un yerine gelen isim merak konusu oldu. Peki O Ses Türkiye jüri üyeleri kimler? O Ses Türkiye ne zaman başlıyor, saat kaçta?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.02.2025 - 11:35 Güncelleme: 08.02.2025 - 11:35
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        TV8 ekranlarında yayınlanan O Ses Türkiye yeni sezon fragmanı yayınlandı. Yayınlanan tanıtımın ardından, O Ses Türkiye ilk bölüm tarihi ve jüri üyeleri netlik kazanmış oldu. Peki O Ses Türkiye jüri üyeleri kimler? O Ses Türkiye ne zaman başlıyor, saat kaçta?

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        O SES TÜRKİYE İLK BÖLÜM NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

        Beyazıt Öztürk, Hadise, Gökhan Özoğuz ve Melike Şahin'in jüri koltuğunda yer alacağı O Ses Türkiye yeni sezonuyla 8 Şubat Cumartesi 20.00'de TV8'de ekranlarda olacak.

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        O SES TÜRKİYE JÜRİ ÜYELERİ KİMLER?

        Yıllar sonra ekranlara dönecek olan TV8’in en sevilen yarışmalarından “O Ses Türkiye”nin jüri üyeleri belli oldu.

        Uzun bir aranın ardından sonra izleyiciyle buluşacak olan “O Ses Türkiye”nin jüri koltuğunda Gökhan Özoğuz, Hadise, Beyazıt Öztürk ve Melike Şahin yer alacak.

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