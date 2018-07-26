Tv8'de yayınlanan Acun Ilıcalı'nın hazırlayıp sunduğu O Ses Türkiye yarışmasının yeni sezonu için hazırlıklar sürüyor. O Ses Türkiye 2019 sezonu için seçmeler yapılacak. Seçme yerleri ve tarih belli oldu. Peki, 2019 O Ses Türkiye seçmeleri ne zaman, nerede yapılacak? İşte detaylar..
2019 O SES TÜRKİYE SEÇMELERİ NE ZAMAN, NEREDE YAPILACAK?
29.07.2018 / İSTANBUL - RADİSSON BLU PERA OTEL
Adres: Evliya Celebi Mah Refik Saydam, Cad No 19 Tepebasi Taksim, 34430 Istanbul/TR-34
29.07.2018 / GAZİANTEP - TUĞCAN OTEL
Adres: Akyol Mahallesi, Atatürk Blv. No:34, 27010 Şahinbey/Gaziantep
26.07.2018 / TEKİRDAĞ - YAYOBA OTEL
Adres: Nusratlı Mahallesi, Malkara Yolu 4. KM No:4, 59000 Merkez/Süleymanpaşa/Tekirdağ
27.07.2018 / ANTALYA - BEST WESTERN PLUS KHAN
Adres: Elmalı Mahallesi, 7. Sk. No:10, 07040 Muratpaşa/Antalya
25.07.2018 / İSTANBUL - RADİSSON BLU PERA OTEL
Adres: Evliya Celebi Mah Refik Saydam, Cad No 19 Tepebasi Taksim, 34430 Istanbul/TR-34
28.07.2018 / İSTANBUL - RADİSSON BLU PERA OTEL
Adres: Evliya Celebi Mah Refik Saydam, Cad No 19 Tepebasi Taksim, 34430 Istanbul/TR-34
28.07.2018 / BALIKESİR - ONHANN OTEL
Adres: Karesi, 10020 Karesi/Balıkesir
29.07.2018 / BURSA - KIRCI TERMAL OTEL
Adres: Muradiye Mahallesi, 16220, Çekirge Cd. No:21, 16050 Osmangazi/Bursa
25.07.2018 / EDİRNE - MARGİ OTEL
Adres: İstasyon Mahallesi, Atatürk Blv No:60, 22030 Edirne Merkez/Edirne
27.07.2018 / ÇANAKKELE - ÇANAK OTEL
Adres: Kemalpaşa Mahallesi, Dibek Sk. No:1, 17100 Çanakkale Merkez/Çanakkale
26.07.2018 / İZMİR- EGE PALAS OTEL
Adres: Alsancak Mahallesi, Cumhuriyet Blv No:210, 35220 Konak/İzmir
25.07.2018 / ANKARA - DEMONTİ OTEL
Adres: Kavaklıdere Mahallesi, Demonti HOTEL,, Esat Cd., Çankaya/Ankara
28.07.2018 / ADANA - SEYHAN OTEL
Adres: Reşatbey Mh., Turhan Cemal Beriker Bulv. 20/A, 01120 Seyhan/Adana
2018 O SES TÜRKİYE ŞAMPİYONU KİM OLDU?
O Ses Türkiye'nin 4 Şubat 2018 tarihinde yayınlanan final bölümünde Murat Boz'un takımından Aydan Kahraman, Nihat Mugil, Hadise'nin takımından Oğulcan Bolcan, Yıldız Tilbe'nin takımından Ceren Düzova ve Gökhan Özoğuz'un takımından Lütfiye Özipek ve Yener Bulut & Ümit Durak yarıştı. Şampiyon olabilmek için kıyasıya rekabet içinde olan yarışmacılardan son ikiye Lütfiye Özipek ile Ümit Durak & Yener Bulut kaldı. İki yarışmacı da Gökhan Özoğuz'un takımında yer aldığı için Gökhan Özoğuz 2018 O Ses Türkiye'nin şampiyonu oldu.
Sıra geldi O Ses Türkiye'nin birincisini açıklamaya. SMS aracılığıyla noter huzurunda yapılan halk oylaması sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte 2018 O Ses Türkiyenin birincisi Lütfiye Özipek oldu.
Lütfiye Özipek, şampiyon olmasının ardından yaptığı açıklamada "O kadar çok heyecanlıyım ki, herkese ama herkese çok fazla teşekkür etmek istiyorum. Birer birer herkese. O kadar mutluyum ki, önce aileme sonra Gökhan'a ve bütün jürilere, Sedef hocama, size ve O Ses Türkiye'ye buradaki güzellikler için çok teşekkür ederim. Bu yarışma çok hakkaniyetli bir yarışma. Çok mutluyum burada olduğum için, çok mutluyum beni seçtiğiniz için." ifadelerini kullandı.
O SES TÜRKİYE BİRİNCİSİ KİMDİR?
2018 O Ses Türkiye birincisi Lütfiye Özipek, 1990 yılında Kıbrıs'ta dünyaya geldi. Müzik hayatına küçük yaşlarda piyano çalarak başlayan Özipek, günümüze kadar müzikle uğraşmıştır.
Lise eğitimini Lefkoşa Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi'nde tamamlayan Lütfiye Özipek, ilk olarak University of Nicosia'da caz eğitimi, ardından da İngiltere'de pop müzik ve söz yazarlığı eğitimi aldı ve 2013 yılında mezun oldu.
Kıbrıs'ta konserler veren Lütfiye Özipek, söylediği şarkılarda pop, caz ve alternatif müziğe yer vermiştir. Lütfiye Özipek, aynı zamanda konserlerinden hariç olarak vokal koçluğu da yaparak genç müzisyenlere yardımcı olmaktadır.
O SES TÜRKİYE ŞAMPİYONLARI
1. sezon: Oğuz Berkay Fidan
2. sezon: Mustafa Bozkurt
3. sezon: Hasan Doğru
4. sezon: Elnur Huseynov
5. sezon: Emre Sertkaya
6. sezon: Dodan Özer
7. sezon: Lütfiye ÖzipekGÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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