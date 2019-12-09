8 Aralık 2019 O Ses Türkiye son bölümüne müthiş performansıyla damga vuran isim Sofia Saakasvili oldu. İlk şarkısı Bang Bang'i 2 kez seslendiren Sofia, ardından jürinin ısrarı üzerine 'Bu Gece' isimli Türkçe parçayı söyledi. İşte O Ses Türkiye'de büyük övgü alan Sofia Saakasvili'nin Türkçe şarkı performansı...

Sunuculuğunu Acun Ilıcalı’nın yaptığı, ses yarışması O Ses Türkiye, yeni sezonu ile ekranlara geliyor. Jüriliğini Hadise, Murat Boz, Seda Sayan ve Beyazıt Öztürk'ün yaptığı O Ses Türkiye, yeni sürprizlerle yarışmacılarını bekliyor. Türkiye'nin her ilinden katılan yarışmacıları kıyasıya mücadele ettiren, bugüne kadar Türkiye’de birçok güzel sesin keşfedilmesini sağlayan O Ses Türkiye, 5 Ekim Cumartesi günü TV8 ekranlarında yeni sezonuna başladı.