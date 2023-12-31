O Ses Türkiye Yılbaşı özel konuğu Milli Voleybolcu Gizem Örge kimdir?
O Ses Türkiye Yılbaşı özel programına konuk olan Gizem Örge, sosyal medyada birçok kişi tarafından takip ediliyor. Türkiye A Milli Voleybol Takımı'nda yer alan Gizem Örge'nin hayatı merak ediliyor. İşte Milli Voleybolcu Gizem Örge'nin kariyeri ve hayatı
GİZEM ÖRGE KİMDİR?
31 Aralık 2023 Pazar akşamı O Ses Türkiye yılbaşı özel programına katılan Gizem Örge, 26 Nisan 1993 Ankara doğumludur ve Türk Milli voleybolcudur. Fenerbahçe'de forma giyen Örge, Voleybol hayatına Ankara Eczacıbaşı Voleybol Kulübü'nde başladı.
2008 yılına kadar bu kulüpte lisanslı olarak voleybol oynayıp kulübün 2.lig'e yükselmesinde yer alan kadroda bulundu.
2008-2009 sezonunda Nilüfer Belediyespor'a transfer oldu. 2012-2013 sezonu için VakıfBank ile anlaştı. Gizem Örge, Türkiye Kadınlar Voleybol 1. Ligi'nin 2016 sezonunda en iyi libero ödülünü aldı.