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        Haberler Televizyon O Ses Türkiye Yılbaşı özel konuğu Milli Voleybolcu Gizem Örge kimdir, kariyeri, hayatı ve kaç yaşında?

        O Ses Türkiye Yılbaşı özel konuğu Milli Voleybolcu Gizem Örge kimdir?

        O Ses Türkiye Yılbaşı özel programına konuk olan Gizem Örge, sosyal medyada birçok kişi tarafından takip ediliyor. Türkiye A Milli Voleybol Takımı'nda yer alan Gizem Örge'nin hayatı merak ediliyor. İşte Milli Voleybolcu Gizem Örge'nin kariyeri ve hayatı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.12.2023 - 14:49 Güncelleme: 31.12.2023 - 14:49
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        GİZEM ÖRGE KİMDİR?

        31 Aralık 2023 Pazar akşamı O Ses Türkiye yılbaşı özel programına katılan Gizem Örge, 26 Nisan 1993 Ankara doğumludur ve Türk Milli voleybolcudur. Fenerbahçe'de forma giyen Örge, Voleybol hayatına Ankara Eczacıbaşı Voleybol Kulübü'nde başladı.

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        2008 yılına kadar bu kulüpte lisanslı olarak voleybol oynayıp kulübün 2.lig'e yükselmesinde yer alan kadroda bulundu.

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        2008-2009 sezonunda Nilüfer Belediyespor'a transfer oldu. 2012-2013 sezonu için VakıfBank ile anlaştı. Gizem Örge, Türkiye Kadınlar Voleybol 1. Ligi'nin 2016 sezonunda en iyi libero ödülünü aldı.

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        2012-21 arası VakıfBank takımında forma giydikten sonra 2021-22 sezonunda Fenerbahçe'ye transfer oldu.

        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
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