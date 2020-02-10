O Ses Türkiye Yıldızlar Gecesi Şampiyonu için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Dün akşam TV8 ekranlarında O Ses Türkiye'de daha önce birinci olmuş yarışmacılar yeniden sahnedeydi. Gece sonunda seyirci oylarıyla şampiyonların yarıştığı yarışmada kazanan belli oldu.

O SES TÜRKİYE YILDIZLAR GECESİ ŞAMPİYONU

Oğuz Berkay Fidan, Mustafa Bozkurt, Hasan Doğru, Tankurt Manas, Ferhat Üngür performanslarını sergiledi. Kazanan isim ise Ferhat Üngür oldu.

O SES TÜRKİYE SON 10 YILIN ŞAMPİYONU FERHAT ÜNGÜR KİMDİR?

Diyarbakır doğumlu olan Ferat Üngür, lisansını Adıyaman Üniversitesi'nde Müzikoloji bölümünde tamamladı. O Ses Türkiye sahnesine çıkma cesaretini bu yıl gösterebildiğini söyleyen Ferat Üngür, bazı mekanlarda sahne alıyor. Ferat Üngür, O Ses Türkiye’ye “Zülfü Kaküllerin Amber Misali” şarkısıyla katılmıştı. O Ses Türkiye finalisti Ferat Üngür'ün sesi 2016-2017 şampiyonu Dodan Özer'e benzetilmişti.