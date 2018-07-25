KPSS ÖABT için geri sayım başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Lisans düzeyine katılan adaylardan bazıları ÖABT'ye hazırlanıyor. Öğretmen atamalarına katılacak öğretmen adaylarının katılacağı KPSS ÖABT için heyecan dorukta. 10-21 Mayıs'ta başvuru yapan öğretmen adayları, sınav tarihini araştırıyor. Peki, ÖABT KPSS ne zaman? 2018 KPSS ÖABT sınav yerleri ne zaman açıklanacak? İşte 2018 KPSS ÖABT sınavının detayları...

KPSS ÖABT NE ZAMAN? ÖĞRETMENLİK ALAN SINAVI TARİHİ

ÖSYM'nin 2018 sınav takviminde yer alan bilgiye göre, 2018 KPSS ÖABT 5 Ağustos 2018 tarihinde gerçekleştirilecek. Saat 10.15'te başlayacak sınavda adaylara cevaplamaları için 75 dakika verilecek. Sınavın sonuçları ise 31 Ağustos'ta erişime açılacak.

KPSS ÖABT SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS ÖABT'ye katılacak adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini merak ediyor. Fakat ÖSYM'nin resmi internet sitesine sınav yerlerinin ne zaman açıklanacağı konusunda resmi bir bilgi bulunmuyor. Ancak diğer sınavlara bakacak olursan, KPSS ÖABT sınav yerlerinin sınavdan 1-2 hafta öncesinde açıklanması bekleniyor. Sınav yerleri açıklandığı an haberimizin içeriğinde yer alacak.

ÖABT SINAV ALANLARI NELER?

1) Türkçe

2) İlköğretim Matemat ik

3) Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji

4) Sosyal Bilgiler

5) Türk Dili ve Edebiyatı

6) Tarih

7) Coğrafya

8) Matematik (Lise)

9) Fizik

10) Kimya

11) Biyoloji

12) Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

13) Yabancı Dil (İngilizce)

14) Rehber Öğretmen

15) Sınıf Öğretmenliği

16) Okul Öncesi Öğretmenliği

2018 KPSS SINAV TARİHLERİ

2018 KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri)

Sınav tarihi: 22 TEMMUZ 2018

Sonuç açıklama tarihi: 31 AĞUSTOS 2018

2018 KPSS Lisans (Alan Bilgisi)

Sınav tarihi: 28-29 TEMMUZ 2018

Sonuç açıklama tarihi: 31 AĞUSTOS 2018

2018 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT)

Sınav tarihi: 5 AĞUSTOS 2018

Sonuç açıklama tarihi: 31 AĞUSTOS 2018

2018 KPSS Ortaöğretim

Sınav tarihi: 7 EKİM 2018

Sonuç açıklama tarihi: 8 KASIM 2018

2018 KPSS Önlisans

Sınav tarihi: 04 KASIM 2018

Sonuç açıklama tarihi: 29 KASIM 2018

2018 KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT)

Sınav tarihi: 9 ARALIK 2018

Sonuç açıklama tarihi: 4 OCAK 2019

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