ABD'nin Los Angeles kentinde düzenlenen 2026 NBA All Star, bu yıl ilk kez uygulanan yeni formatıyla oynandı. ABD Karması’nın şampiyonluğa uzandığı organizasyonda gecenin 'En Değerli Oyuncu'su Anthony Edwards olurken, milli basketbolcumuz Alperen Şengün, Dünya Karması formasıyla 1 sayı, 5 ribaund ve 4 asist kaydetti.

Bu heyecanlı müsabakayı seyredenler arasında ünlü isimler de vardı. Eski Eski Başkanı Barack Obama ve eşi Michelle Obama, 2026 NBA All-Star Maçı'nı saha kenarından seyretti.

REKLAM

Maçın bir bölümünde Barack Obama'nın ABD'li oyuncu Devin Booker ile el sıkıştığı görüldü. Booker, eski First Lady'nin elini sıktıktan sonra maça geri döndü.

Prens Harry ve Meghan Markle da maçı en ön sıradan seyredenler arasındaydı. Çift, kameralar tarafından görüntülendikleri pek çok anda el ele tutuşurken görüldü.

NBA All Star heyecanını yaşayanlar arasında oyuncu ve yönetmen Spike Lee de vardı.

Lee, Filistin bayrağı ve kefiyesi desenli kıyafetiyle saha kenarında dikkat çekti.

Basketbol heyecanı yaşayan diğer ünlüler arasında Keegan-Michael Key, Anthony Anderson, Vin Diesel, Jennifer Hudson , Teyana Taylor, Queen Latifah gibi isimler vardı.