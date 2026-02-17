Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Obama çifti ile prens Harry ve Meghan Markle Alperen Şengün'ün de içinde olduğu NBA All Star'ı seyretti

        Ünlü isimler Alperen Şengün'ün de içinde olduğu NBA All Star'ı seyretti

        Milli basketbolcu Alperen Şengün'ün de aralarında bulunduğu NBA All Star müsabakasını, Barack ve Michelle Obama, Prens Harry ve Meghan Markle, Spike Lee gibi ünlü isimler en ön sıradan takip etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.02.2026 - 14:40 Güncelleme: 17.02.2026 - 14:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Alperen Şengün'ü seyrettiler
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ABD'nin Los Angeles kentinde düzenlenen 2026 NBA All Star, bu yıl ilk kez uygulanan yeni formatıyla oynandı. ABD Karması’nın şampiyonluğa uzandığı organizasyonda gecenin 'En Değerli Oyuncu'su Anthony Edwards olurken, milli basketbolcumuz Alperen Şengün, Dünya Karması formasıyla 1 sayı, 5 ribaund ve 4 asist kaydetti.

        Bu heyecanlı müsabakayı seyredenler arasında ünlü isimler de vardı. Eski Eski Başkanı Barack Obama ve eşi Michelle Obama, 2026 NBA All-Star Maçı'nı saha kenarından seyretti.

        REKLAM

        Maçın bir bölümünde Barack Obama'nın ABD'li oyuncu Devin Booker ile el sıkıştığı görüldü. Booker, eski First Lady'nin elini sıktıktan sonra maça geri döndü.

        Prens Harry ve Meghan Markle da maçı en ön sıradan seyredenler arasındaydı. Çift, kameralar tarafından görüntülendikleri pek çok anda el ele tutuşurken görüldü.

        NBA All Star heyecanını yaşayanlar arasında oyuncu ve yönetmen Spike Lee de vardı.

        Lee, Filistin bayrağı ve kefiyesi desenli kıyafetiyle saha kenarında dikkat çekti.

        Basketbol heyecanı yaşayan diğer ünlüler arasında Keegan-Michael Key, Anthony Anderson, Vin Diesel, Jennifer Hudson , Teyana Taylor, Queen Latifah gibi isimler vardı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Ana Haber Bülteni - 16 Şubat 2026 (ABD İran'a İsrail'i Mi Saldırtacak?)

        Ortak raporda umut hakkı olacak mı? DEM Parti heyetinden İmralı ziyareti. Kredi kartı limitinde kademeli düşüş. Meyve - Sebze fiyatlarında son durum ne? SDG ne zaman oruduya entegre olacak? Hürmüz Boğazı neden önemli? Durdona dehşet evine neden gitti? Ana Haber Bülteni'ni Faruk Aksoy sundu.

        #nba all star 2026
        #Alperen Şengün
        #Basketbol
        #Barack Obama
        #Michelle Obama
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bahis parası nasıl aklandı?
        Bahis parası nasıl aklandı?
        Park yeri cinayetinde katil 2 kez tutuklandı!
        Park yeri cinayetinde katil 2 kez tutuklandı!
        15 kilo kaçak altın ele geçiren polis 1 külçesini rüşvet aldı!
        15 kilo kaçak altın ele geçiren polis 1 külçesini rüşvet aldı!
        Enver Aysever hakkında iddianame
        Enver Aysever hakkında iddianame
        Osimhen'den flaş itiraf: Juventus bana teklif yaptı!
        Osimhen'den flaş itiraf: Juventus bana teklif yaptı!
        Araç dereye uçtu! Can kayıpları var!
        Araç dereye uçtu! Can kayıpları var!
        Galatasaray Şampiyonlar Ligi sahnesinde!
        Galatasaray Şampiyonlar Ligi sahnesinde!
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu: 17 gözaltı
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu: 17 gözaltı
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Kübra 4 günlük nişanlıydı... Ağıtlar yükseldi!
        Kübra 4 günlük nişanlıydı... Ağıtlar yükseldi!
        Falezlerde "kaçak baraka" işgali
        Falezlerde "kaçak baraka" işgali
        Yaya geçidinde 1.5 yaşındaki bebeği ezdi!
        Yaya geçidinde 1.5 yaşındaki bebeği ezdi!
        Tedesco'dan sihirli dokunuş: Fenerbahçe'de yıldızlar geçidi!
        Tedesco'dan sihirli dokunuş: Fenerbahçe'de yıldızlar geçidi!
        "Spor yapıyorum ama zayıflayamıyorum" diyorsanız...
        "Spor yapıyorum ama zayıflayamıyorum" diyorsanız...
        TÜİK: Mutluluk oranı arttı
        TÜİK: Mutluluk oranı arttı
        Modern çağın görünmeyen tehlikesi
        Modern çağın görünmeyen tehlikesi
        Trump'tan Nancy Guthrie'yi kaçıranlara 'idam' tehdidi
        Trump'tan Nancy Guthrie'yi kaçıranlara 'idam' tehdidi
        Direksiyonsuz otomobil için düğmeye basıldı
        Direksiyonsuz otomobil için düğmeye basıldı
        Milot Rashica yeniden doğdu!
        Milot Rashica yeniden doğdu!