Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Ocak 2026'da Sosyal Destek Ödemelerine yüzde kaç zam gelecek? 65 yaş aylığı, engelli maaşı ve evde bakım maaşı ne kadar olacak?

        2026'da Sosyal Destek Ödemeleri artacak mı? 65 yaş aylığı, engelli maaşı, evde bakım maaşı ne kadar olacak, yüzde kaç zamlanacak?

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücreti 2026 yılı için net 28 bin 75 lira 50 kuruş olarak açıkladı. Devlet tarafından ödenen 65 yaş aylığı, engelli maaşı, evde bakım maaşı gibi sosyal destek ödeme miktarı gündeme geldi. Peki 65 yaş aylığı, engelli maaşı, evde bakım maaşı ne kadar olacak?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.12.2025 - 14:54 Güncelleme: 26.12.2025 - 09:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        65 yaş aylığı, engelli maaşı, evde bakım maaşı tutarı yeni asgari ücret zammı sonrası merak ediliyor. Sosyal destek ödemeleri memur zammına bağlı artan yardımlardır. Yani enflasyon oranıyla birlikte sosyal destek ödemeleri şekil alacak. Peki 2026’da 65 yaş aylığı, engelli maaşı, evde bakım maaşı ne kadar olacak?

        2

        2026’DA SOSYAL DESTEK ÖDEMELERİ NE KADAR OLACAK?

        65 yaş aylığı, engelli aylığı, evde bakım maaşı, SED ödemeleri, kıdem tazminatı tavanı Ocak ve Temmuz aylarında memur maaş zammı oranında artmaktadır.

        5 AYLIK ENFLASYON FARKI BELLİ OLDU

        Kasım ayı enflasyon verilerinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanması ile birlikte 5 aylık enflasyon farkı netleşti.

        Kasım ayında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık bazda yüzde 0,87 artış göstererek son iki yılın en düşük artışını kaydetti. Yıllık enflasyon ise yüzde 31,07 seviyesine çıktı.

        3

        Önceki aylardaki enflasyon oranları ise şu şekilde gerçekleşti:

        2025 Temmuz: Yüzde 2,06

        2025 Ağustos: Yüzde 2,04

        2025 Eylül: Yüzde 3,23

        2025 Ekim: Yüzde 2,55

        Bu veriler doğrultusunda, son 5 aylık kümülatif enflasyon yüzde 11,21 olarak hesaplanırken, enflasyon farkı yüzde 5,91 olarak belirlendi.

        Nihai zam oranı, Aralık ayı enflasyonunun açıklanmasının ardından kesinleşecek.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Futbolda bahis soruşturması: 14'ü futbolcu 29 gözaltı!
        Futbolda bahis soruşturması: 14'ü futbolcu 29 gözaltı!
        VEPARA'ya yasa dışı bahis operasyonu
        VEPARA'ya yasa dışı bahis operasyonu
        Daha 18 yaşındaydı... Çöp poşetinde kadın cesedi!
        Daha 18 yaşındaydı... Çöp poşetinde kadın cesedi!
        Kuzey Kore liderinden silah üretimini artırın çağrısı
        Kuzey Kore liderinden silah üretimini artırın çağrısı
        2025 âşıkları
        2025 âşıkları
        Yılbaşı öncesi sahte alkol operasyonu: 91 bin litre
        Yılbaşı öncesi sahte alkol operasyonu: 91 bin litre
        "Epstein öldürüldü" iddiası
        "Epstein öldürüldü" iddiası
        Asgari ücret tamam ya ortalama ücret?
        Asgari ücret tamam ya ortalama ücret?
        Kuvvetli sağanak yağmur uyarısı! Sıcaklıklar düşüyor
        Kuvvetli sağanak yağmur uyarısı! Sıcaklıklar düşüyor
        Asansörlerde neden ayna var?
        Asansörlerde neden ayna var?
        Milyonluk atlar çiftlikten kaçtı
        Milyonluk atlar çiftlikten kaçtı
        Bu heykellerden birisi aslında insan!
        Bu heykellerden birisi aslında insan!
        Talisca'ya Brezilya'ya dönüş sorusuna yanıt!
        Talisca'ya Brezilya'ya dönüş sorusuna yanıt!
        Zap suyuna uçtular!
        Zap suyuna uçtular!
        Kocaeli Cezaevi’nde tahliyeler başladı
        Kocaeli Cezaevi’nde tahliyeler başladı
        Beşiktaş'ta tüm gözler transferde! İşte son durum
        Beşiktaş'ta tüm gözler transferde! İşte son durum
        Dehşet ötesi! Cani baba, çocuklarını katletti!
        Dehşet ötesi! Cani baba, çocuklarını katletti!
        Sivas'ta kardeş cinayeti: 1 ölü
        Sivas'ta kardeş cinayeti: 1 ölü
        Pazar günleri marketler kapalı olabilir
        Pazar günleri marketler kapalı olabilir
        Bahis soruşturmasında 30 gözlemci PFDK'ya sevk edildi!
        Bahis soruşturmasında 30 gözlemci PFDK'ya sevk edildi!