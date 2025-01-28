Ocak ayının sonuna doğru yaklaşırken, gözler enflasyon rakamları için TÜİK'e döndü. Yılın ilk enflasyon verisi beklenirken, Merkez Bankası'nın PPK politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 250 baz puan indirerek yüzde 45'e düşürmesi ile yerel piyasalar, TÜİK'ten gelecek rakamlara odaklandı. Peki, TÜİK 2025 Ocak enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar...