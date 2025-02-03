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        Haberler Ekonomi Borsa Ocakta borsanın şampiyonu Fenerbahçe oldu - Borsa Haberleri

        Ocakta en fazla Fenerbahçe kazandırdı

         Borsa İstanbul'da işlem gören spor kulüpleri geçen ay yatırımcılarını sevindirirken, hisseleri en fazla yükselen spor şirketi yüzde 11,9 ile Fenerbahçe Futbol AŞ olurken, yatırımcısına kaybettiren tek spor şirketi ise yüzde 0,5 ile Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımları oldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2025 - 15:46 Güncelleme: 03.02.2025 - 15:46
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        Ocakta en fazla Fenerbahçe kazandırdı
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        Spor endeksi geçen ay yüzde 7,6 artış kaydetti. Kulüplerin yeşil sahalardaki performansının yanı sıra, gerçekleştirdiği transferler, sponsorluk anlaşmaları, spor şirketlerinin hisse performansında etkili olan faktörler arasında yer aldı.

        Geçen ay yatırımcısına en fazla yüzde 11,9 ile Fenerbahçe kazandırdı.

        Zirve ortağı Fenerbahçe, Süper Lig'de ve kupalardaki iddiasına devam ediyor. Kulübün gerçekleştirdiği etkili transferler de hisselerinin değer kazanmasında etkili oldu. Fenerbahçe Kulübü, Brezilyalı futbolcu Anderson Talisca'yla anlaşmaya vardığını açıkladı. Fenerbahçe ayrıca Aston Villa forması giyen Brezilyalı savunma oyuncusu Diego Carlos'la 3,5 yıllık sözleşme imzaladı.

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        Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, sarı-lacivertli futbol takımının Ziraat Türkiye Kupası'na katılacağını açıklamıştı. Öte yandan UEFA Avrupa Ligi'ndeki 8 maçta 10 puan toplayan Fenerbahçe, lig aşamasını 24. sırada tamamlayarak üst tura yükseldi.

        Ocak ayında Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliğinin hisseleri yüzde 11, Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'nin hisseleri yüzde 9,6 artış kaydederken, Süper Lig'de lider konumda yer alan Galatasaray'ın hisseleri yüzde 0,5 azalış kaydetti.

        Trabzonspor Kulübü, 23 yaşındaki santrfor Danylo Sikan ile 4,5 yıllık anlaşma sağladığını duyurdu. Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'de zirveden uzakta olmasına karşın son olarak, Onvo Antalyaspor'u da evinde 5-0 yenmişti. Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ilk maçında sahasında Corendon Alanyaspor'u 3-0 mağlup etmişti.

        Beşiktaş Kulübü, Norveçli teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer ile 1 yılı opsiyonlu 2,5 yıllık sözleşme imzalandığını açıklamıştı.

        Ligin zirvesindeki Galatasaray ise geçen ay borsada yatırımcısını sevindiremedi.

        Halka açık 4 spor şirketi arasında en fazla piyasa değerine sahip kulüp olan Fenerbahçe, ocak ayını 13 milyar 125 milyon lira piyasa değeriyle tamamladı.

        Fenerbahçe'yi, 10 milyar 800 milyon lira piyasa değeriyle Galatasaray, 8 milyar 325 milyon lira piyasa değeriyle Trabzonspor ve 6 milyar 180 milyon lira piyasa değeriyle Beşiktaş izledi.

        Borsada işlem gören 4 spor şirketinin Aralık 2024 , Ocak 2025, kapanış fiyatı, değişimi, 2024 sonuna göre farkı ve piyasa değeri şöyle:

        Şirket 2024 Aralık kapanış fiyatı (TL) 2025 Ocak kapanış fiyatı (TL) 2025 Ocak aylık değişim (yüzde) Piyasa değeri
        Fenerbahçe 46,90 52,50 +11,9 13.125.000.000
        Trabzonspor 1,00 1,11 +11 8.325.000.000
        Beşiktaş 4,70 5,15 +9,6 6.180.000.000
        Galatasaray 2,01 2,00 -0,5 10.800.000.000
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