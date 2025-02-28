Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 9.725,39 %-0,16
        DOLAR 36,5312 %0,25
        EURO 38,0495 %0,25
        GRAM ALTIN 3.351,72 %-0,43
        FAİZ 38,18 %0,29
        GÜMÜŞ GRAM 36,44 %-0,39
        BITCOIN 79.126,00 %-6,12
        GBP/TRY 46,0546 %0,12
        EUR/USD 1,0405 %0,07
        BRENT 73,35 %-0,93
        ÇEYREK ALTIN 5.480,07 %-0,43
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Ocakta işsizlik geriledi - İş-Yaşam Haberleri

        Ocakta işsizlik geriledi

        Türkiye'de işsizlik oranı, ocakta bir önceki aya göre 0.1 puan düşerek yüzde 8.4 oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.02.2025 - 10:40 Güncelleme: 28.02.2025 - 10:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ocakta işsizlik geriledi
        ABONE OL

        TÜİK ocak ayına ilişkin işgücü istatistiklerini açıkladı. Buna göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı ocakta bir önceki aya göre 25 bin düşerek 3 milyon 2 bin kişi oldu.

        İşsizlik oranı ise 0.1 puan düşerek yüzde 8.4 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 6.5 iken kadınlarda yüzde 12.1 olarak tahmin edildi.

        15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0.8 puan azalarak yüzde 14.9'a geriledi.

        İSTİHDAMDA GERİLEME

        İstihdam edilenlerin sayısı ocak ayında bir önceki aya göre 195 bin kişi azalarak 32 milyon 531 bin kişi, istihdam oranı ise 0.3 puan azalarak yüzde 49.2'ye geriledi. Bu oran erkeklerde yüzde 66.4 iken kadınlarda yüzde 32.3 olarak gerçekleşti. İşgücü 2025 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre 219 bin kişi azalarak 35 milyon 534 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0.4 puan azalarak yüzde 53.7 oldu.

        GENİŞ TANIMLI İŞSİZLİK YÜZDE 28.1

        Geniş tanımlı işsizlik olarak da bilinen zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı ocak ayında bir önceki aya göre 0.1 puan artarak yüzde 28.1'e çıktı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kripto para yatırımcılarına 'kira vergisi' şoku
        Kripto para yatırımcılarına 'kira vergisi' şoku
        2024 büyüme rakamları açıklandı
        2024 büyüme rakamları açıklandı
        Gerçeklikle yüzleşmek: Öcalan'ın çağrısı ve yeni dönem
        Gerçeklikle yüzleşmek: Öcalan'ın çağrısı ve yeni dönem
        DEM heyetinden İmralı ziyareti sonrası açıklama
        DEM heyetinden İmralı ziyareti sonrası açıklama
        İmralı çağrısı dış basında da yer aldı
        İmralı çağrısı dış basında da yer aldı
        Tarihi İmralı çağrısının kronolojisi
        Tarihi İmralı çağrısının kronolojisi
        Arda Güler kararını verdi!
        Arda Güler kararını verdi!
        İş insanı, golf sporcusu evinde ölü bulundu!
        İş insanı, golf sporcusu evinde ölü bulundu!
        "Türkiye'nin gerçeklerini yansıtıyor"
        "Türkiye'nin gerçeklerini yansıtıyor"
        Galatasaray'ın zorlu virajı!
        Galatasaray'ın zorlu virajı!
        Hakimden üst mahkemeye "Beni davadan alın" yazısı
        Hakimden üst mahkemeye "Beni davadan alın" yazısı
        Organları 5 kişiye can olacak
        Organları 5 kişiye can olacak
        "Gezegen geçidi": 2040'a kadar olmayacak
        "Gezegen geçidi": 2040'a kadar olmayacak
        Meteoroloji'den saatli kritik uyarı! 5 bölgede yağış var!
        Meteoroloji'den saatli kritik uyarı! 5 bölgede yağış var!
        "Enflasyonu yükselten temelde hizmet sektörü"
        "Enflasyonu yükselten temelde hizmet sektörü"
        Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Trump ile görüşecek
        Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Trump ile görüşecek
        Miras davasında yeni gelişme
        Miras davasında yeni gelişme
        Youssef En-Nesyri'den kariyer rekoru!
        Youssef En-Nesyri'den kariyer rekoru!
        Gece çalışan kadın işçiye servis
        Gece çalışan kadın işçiye servis
        Uyku kalitesini artıran 15 altın öneri!
        Uyku kalitesini artıran 15 altın öneri!