Ocean's 8 filmi konusu ve oyuncuları araştırılıyor. Ocean's 8 filmi bu akşam ilk kez ATV'de yayınlanacak. İşte Ocean's 8 filmi hakkında merak edilenler...

OCEAN'S 8 FİLMİ KONUSU

Danny Ocean'ın kız kardeşi olan Debbie Ocean, beş yıllık bir hapsin ardından serbest kalmıştır. Ancak planı özgürlüğünü kazandığı gibi tatile gitmek ya da sakin bir hayata geçiş yapmak değildir. Debbie hemen yeni bir soygun planına girişir. Yıldızlar yağmurunun yaşandığı Met Galası'nı hedef alan Debbie, soygun için Lou, Nine Ball, Amita, Constance, Rose, Daphne Kluger ve Tammy'den oluşan mükemmel bir kadroyu toplar ve sekiz kişilik bu usta hırsız grubu, mükemmel soygun için kolları sıvarlar. En önemli hedefleri ise Daphne Kluger'ın boynundaki değerli gerdanlıktır



OCEAN'S 8 FİLMİ OYUNCULARI

Sandra Bullock - Debbie Ocean

Cate Blanchett - Lou Miller

Anne Hathaway - Daphne Kluger

Mindy Kaling - Amita

Awkwafina - Constance

Sarah Paulson - Tammy

Rihanna - Nine Ball

Helena Bonham Carter - Rose Weil

John Frazier - James Corden

Claude Becker - Richard Armitage

Reuben - Elliott Gould

Penelope Stern - Dakota Fanning

Mr. Randall - Brian J. Carter

Mrs. Randall - Gemma Forbes

April - Midori Francis

Cara - Charlotte Kirk

Cynthia - Whitney White

David Welch - Damian Young

Kyle McCallister - Gideon Glick