Ocean's 8 filmi konusu ve oyuncuları araştırılıyor. Ocean's 8 filmi bu akşam ilk kez ATV'de yayınlanacak. İşte Ocean's 8 filmi hakkında merak edilenler...
OCEAN'S 8 FİLMİ KONUSU
Danny Ocean'ın kız kardeşi olan Debbie Ocean, beş yıllık bir hapsin ardından serbest kalmıştır. Ancak planı özgürlüğünü kazandığı gibi tatile gitmek ya da sakin bir hayata geçiş yapmak değildir. Debbie hemen yeni bir soygun planına girişir. Yıldızlar yağmurunun yaşandığı Met Galası'nı hedef alan Debbie, soygun için Lou, Nine Ball, Amita, Constance, Rose, Daphne Kluger ve Tammy'den oluşan mükemmel bir kadroyu toplar ve sekiz kişilik bu usta hırsız grubu, mükemmel soygun için kolları sıvarlar. En önemli hedefleri ise Daphne Kluger'ın boynundaki değerli gerdanlıktır
OCEAN'S 8 FİLMİ OYUNCULARI
Sandra Bullock - Debbie Ocean
Cate Blanchett - Lou Miller
Anne Hathaway - Daphne Kluger
Mindy Kaling - Amita
Awkwafina - Constance
Sarah Paulson - Tammy
Rihanna - Nine Ball
Helena Bonham Carter - Rose Weil
John Frazier - James Corden
Claude Becker - Richard Armitage
Reuben - Elliott Gould
Penelope Stern - Dakota Fanning
Mr. Randall - Brian J. Carter
Mrs. Randall - Gemma Forbes
April - Midori Francis
Cara - Charlotte Kirk
Cynthia - Whitney White
David Welch - Damian Young
Kyle McCallister - Gideon Glick
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