ABD’nin Kuzey Karolina eyaletinde yaşayan Ashley Massis Class, "korkunç sürprizle" kız çocuğunun uyarısının ardından karşılaştı. Adı açıklanmayan kız çocuğu, "odasında canavarlar olduğunu" söylemeye başlayınca Class ve eşi, eve giren arıların kaynağını araştırmaya başladı. Aile bir böcek ilaçlama şirketini ve birkaç arıcıyla temasa geçti.

Evde termal kamerayla yapılan inceleme, arıların nereden geldiğini ortaya koydu. Kız çocuğunun odasının duvarında devasa bir kovan olduğu belirlendi. Arıların yaklaşık 8 aydır duvardaki kovanı inşa ettiği tespit edildi.