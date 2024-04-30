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        Haberler Dünya "Odamda canavar diyen" çocuğun odasındaki duvarda 50 bin arı bulundu

        "Odamda canavar var diyen" çocuğun odasındaki duvarda 50 bin arı bulundu

        Çocuklarının uyarısıyla evde inceleme yapan Class ailesi, bir odadaki duvarda 50 bini aşkın arı buldu. Arılar evden çıkarılırken anne Ashley Massis Class, "Bal çok karaydı ve kızımın odasının pembe duvarlarından aşağı akıyordu. Gerçekten tuhaf görünüyordu" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.04.2024 - 19:48 Güncelleme: 30.04.2024 - 19:48
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        Çocuk odasında 50 bin arı bulundu
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        ABD’nin Kuzey Karolina eyaletinde yaşayan Ashley Massis Class, "korkunç sürprizle" kız çocuğunun uyarısının ardından karşılaştı. Adı açıklanmayan kız çocuğu, "odasında canavarlar olduğunu" söylemeye başlayınca Class ve eşi, eve giren arıların kaynağını araştırmaya başladı. Aile bir böcek ilaçlama şirketini ve birkaç arıcıyla temasa geçti.

        Evde termal kamerayla yapılan inceleme, arıların nereden geldiğini ortaya koydu. Kız çocuğunun odasının duvarında devasa bir kovan olduğu belirlendi. Arıların yaklaşık 8 aydır duvardaki kovanı inşa ettiği tespit edildi.

        Arıcılar en nihayetinde on binlerce arıyı ve yaklaşık 50 kilogram ağırlığındaki bal peteğini evden çıkardı. 50 bini aşkın arının bir barınağa yerleştirildiği bildirildi.

        Anne Class, termal kameradaki görüntüye bakınca "ilk başta bunu bir ceset sandığını" söyledi. Duvar devrilince arıların "bir korku filmindeki gibi" uçuştuğunu söyleyen Class, akan balın "kana benzediğini" söyledi.

        Class "Bal çok karaydı ve kızımın odasının pembe duvarlarından aşağı akıyordu. Gerçekten tuhaf görünüyordu" diye konuştu.

        *Haberin görseli Ashley Massis Class tarafından servis edilmiştir.

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        #ABD
        #Arı
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