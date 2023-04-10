Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Zamlı emekli maaşı ne zaman yatacak, emekli maaşları hangi tarihte ödenecek?

En düşük emekli maaşının 5 bin 500 TL'den 7 bin 500 TL'ye yükseltilmesiyle birlikte, zamlı emekli maaşlarının ödeneceği tarih gündemi meşgul etmeye başladı. Emekli maaşı zammı sonrasında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, bayram ikramiyelerinin ve zamlı emekli maaşlarının hesaba yatacağı tarihi duyurdu. Bilindiği gibi Emekli bayram ikramiyesi 1100 TL'den 2 bin TL'ye yükselmişti. İşte 2023 zamlı emekli maaşı ödeme tarihleri...

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • ZAMLI EMEKLİ MAAŞI ödeme tarihleri belli oldu 2023 ! Zamlı emekli maaşı ne zaman hesaba yatacak, emekli maaşları ayın kaçında ödenecek?

    Milyonlarca SSK ve Bağkur'lu, bayram ikramiyesi ve zamlı emekli maaşların yatacağı tarihi araştırmaya başladı. Bilindiği üzere geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan, en düşük emekli maaşının 7 bin 500 TL'ye yükseldiğini açıklamıştı. Bakan Bilgin, en düşük emekli aylığı ve bayram ikramiyesiyle ilgili çalışmanın EYT kapsamında emekli olanları da kapsayacağını bildirdi. Peki, "Zamlı emekli maaşı ne zaman yatacak, emekli maaşları hangi tarihte ödenecek?" İşte emekli maaşlarının yatacağı tarih...
  • ZAMLI EMEKLİ MAAŞI ödeme tarihleri belli oldu 2023 ! Zamlı emekli maaşı ne zaman hesaba yatacak, emekli maaşları ayın kaçında ödenecek?

    EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 7 BİN 500!

    En düşük emeklli maaşına değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan detaylar:

    "Emeklilerle ilgili çalışmamızı yaptık ve bu rakamı da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız, Hazine ve Maliye Bakanlığımızla yaptık. Açıklamak yine bana kaldı. Bu akşam buradan güzel müjdeyi vermiş olayım. Bunu 7 bin 500 lira olarak bu akşam buradan açıklamış oluyoruz. Hayırlısı olsun." ifadelerini kullandı.
  • ZAMLI EMEKLİ MAAŞI ödeme tarihleri belli oldu 2023 ! Zamlı emekli maaşı ne zaman hesaba yatacak, emekli maaşları ayın kaçında ödenecek?

    TBMM'DE KABUL EDİLDİ!

    En düşük emekli maaşının 7 bin 500 liraya, bayram ikramiyesinin 2 bin liraya çıkarılması ile geçici işçilere kadro düzenlemesini içeren teklif, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.
  • ZAMLI EMEKLİ MAAŞI ödeme tarihleri belli oldu 2023 ! Zamlı emekli maaşı ne zaman hesaba yatacak, emekli maaşları ayın kaçında ödenecek?

    EYT'LİLERİ DE KAPSAYACAK

    Bakan Bilgin, en düşük emekli aylığı ve bayram ikramiyesiyle ilgili çalışmanın EYT düzenlemesi kapsamında emekli olanları da kapsayacağını bildirmişti. 

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ayrıca;

    "Önerilerimizi Cumhurbaşkanımızın olumlu değerlendireceğini ümit ediyorum. Bu çalışma emeklilerin hayatında ciddi rahatlama sağlayacak." açıklamasında bulundu.
  • ZAMLI EMEKLİ MAAŞI ödeme tarihleri belli oldu 2023 ! Zamlı emekli maaşı ne zaman hesaba yatacak, emekli maaşları ayın kaçında ödenecek?

    ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN ÖDENECEK? 

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin yaptığı açıklama ile zamlı emekli maaşlarının ödeneceği tarihleri açıkladı. Bakan Bilgin zamlı emekli maaşlarının Nisan ayı içerisinde ödeneceği ve toplamda 8.8 milyon emeklinin bu düzenlemeden yararlanacağını açıkladı.
  • ZAMLI EMEKLİ MAAŞI ödeme tarihleri belli oldu 2023 ! Zamlı emekli maaşı ne zaman hesaba yatacak, emekli maaşları ayın kaçında ödenecek?

    4A SSK EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ 

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, bayram ikramiyeleri için ödeme tarihlerini yayınladı.

    2023 yılı Nisan ayı için;
  • ZAMLI EMEKLİ MAAŞI ödeme tarihleri belli oldu 2023 ! Zamlı emekli maaşı ne zaman hesaba yatacak, emekli maaşları ayın kaçında ödenecek?

    SSK kapsamında aylık alanların aylık ve Ramazan Bayramı ikramiyeleri;

    - Ödeme günü 17, 18, 19, 20 olanların 14/04/2023 tarihinde,

    - Ödeme günü 21, 22, 23 olanların 15/04/2023 tarihinde,

    - Ödeme günü 24, 25, 26 olanların 16/04/2023 tarihinde,
  • ZAMLI EMEKLİ MAAŞI ödeme tarihleri belli oldu 2023 ! Zamlı emekli maaşı ne zaman hesaba yatacak, emekli maaşları ayın kaçında ödenecek?

    4B BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ 

    BAĞKUR kapsamında aylık alanların aylık ve Ramazan Bayramı ikramiyeleri;

    - Ödeme günü 25 ve 26 olanların 17/04/2023 tarihinde,

    - Ödeme günü 27 ve 28 olanların 18/04/2023 tarihinde,
  • ZAMLI EMEKLİ MAAŞI ödeme tarihleri belli oldu 2023 ! Zamlı emekli maaşı ne zaman hesaba yatacak, emekli maaşları ayın kaçında ödenecek?

    EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYELERİ ARTTI!

    Emeklilere Ramazan ve Kurban Bayramında yapılan ikramiye ödemeleri 1100 lira olarak yapılıyordu. 2023 yılında geçerli olan emekli bayram ikramiye tutarı belli oldu. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş bayram ikramiyelerinin 2 bin TL'ye çıktığını duyurdu.
  • ZAMLI EMEKLİ MAAŞI ödeme tarihleri belli oldu 2023 ! Zamlı emekli maaşı ne zaman hesaba yatacak, emekli maaşları ayın kaçında ödenecek?

    EMEKLİ SANDIĞI MAAŞ ÖDEME TARİHLERİ

    Emekli Sandığı kapsamında aylık alanların ise Ramazan Bayramı ikramiyeleri 19/4/2023 tarihinde ödenecektir.

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.