Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerTelevizyon

Ödeşme Zamanı filmi konusu nedir? Ödeşme Zamanı (The Debt Collector) oyuncuları kimler?

Ödeşme Zamanı filmi aksiyon tarzında film sevenler tarafından merak ediliyor. Jesse V. Johnson'ın yönettiği Ödeşme Zamanı filmi 2018 yılında beyaz perdede vizyona girdi. İşte Ödeşme Zamanı ile ilgili detaylar...

Ödeşme Zamanı

Ödeşme Zamanı oyuncuları kimler? Ödeşme Zamanı filmi konusu nedir? soruları film hakkında bilgi toplamak isteyen izleyiciler tarafından araştırılıyor. 2018 ABD yapımı Ödeşme Zamanı filminin gerçek adı The Debt Collector. Ödeşme Zamanı ile ilgili detaylar haberimizde.

ÖDEŞME ZAMANI FİLMİ KONUSU NE?

Standart eğitimlerle dövüş sanatı öğrenen genç adam bu yeteneklerini paraya dönüştürme zamanının geldiğini düşünür ve bir mafya'nın yanında çalışmaya başlar. Yapacağı iş mafya'ya borçlanan insanlardan paraları tahsil etmek olacaktır. Kendi kafasında kurduğu bu iş aslında okadar kolay olmayacaktır ilk müşterisinin yanına gittiğinde o karanlık batağa dahada fazla saplanmak zorunda kalacaktır.

ÖDEŞME ZAMANI FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Jesse V. Johnson'ın yönetmenlik koltuğunda oturduğı Ödeşme Zamanı filminin oyuncu kadrosunda Scott Adkins, Tony Todd, Michael Pare, Vladimir Kulich ve Louis Mandylor yer alıyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Büyük Düğün filmi oyuncuları kimler? Büyük Düğün filmi konusu nedir?
TELEVİZYONBüyük Düğün filmi konusu ve oyuncuları
Kurtuluş Günü filmi oyuncuları kimler? Kurtuluş Günü filmi konusu nedir?
TELEVİZYONKurtuluş Günü filmi konusu ve oyuncuları
Üç Kağıtçı filmi oyuncuları kimler? Üç Kağıtçı filmi konusu nedir?
TELEVİZYONÜç Kağıtçı filmi konusu ve oyuncuları
Şansımı Seveyim filmi oyuncuları kimler? Şansımı Seveyim filmi konusu nedir?
TELEVİZYONŞansımı Seveyim filmi konusu ve oyuncuları
Kimse Bilmez 5. bölüm! Kimse Bilmez 6. yeni bölüm fragmanı geldi mi?
TELEVİZYONKimse Bilmez 5. bölüm!
Üçüncü Şahıs filmi oyuncuları kimler? Üçüncü Şahıs filmi konusu nedir?
TELEVİZYONÜçüncü Şahıs filmi konusu ve oyuncuları
Başımız Belada filmi oyuncuları kimler? Başımız Belada filmi konusu nedir?
TELEVİZYONBaşımız Belada filmi konusu ve oyuncuları
Her Şey Mümkün oyuncuları kimler? Her Şey Mümkün filmi konusu nedir?
TELEVİZYONHer Şey Mümkün oyuncuları kimler?
Ay Lav Yu filmi oyuncuları kimler? Ay Lav Yu filmi konusu nedir?
TELEVİZYONAy Lav Yu filmi konusu ve oyuncuları
Reynmen kimdir, kaç yaşında, nereli? Gerçek adı nedir?
TELEVİZYONReynmen kimdir? Gerçek adı nedir?

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X