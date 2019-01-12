Ocak 2017'de 23 milyon Euro bonservis bedeliyle Çin ekiplerinden Changchun Yatai'ye transfer olan Odion Ighalo, ayrılmak istiyor! Kulübünün Çin'de küme düşmesi sonrasında ayrılma kararı alan ve bunu yönetime ileten Nijeryalı golcünün talipleri de artıyor!

SKY Sports'un haberine göre yeniden üst düzey seviyede futbol oynamak isteyen Ighalo'nun ilk tercihi ise Premier Lig. Bir dönem Watford'da top koşturan Ighalo ile birçok Premier Lig ekibinin ilgilendiği, önümüzdeki hafta içinde yeni adresinin belli olacağı belirtildi.

Haberde Galatasaray ve Fenerbahçe'nin 29 yaşındaki santrforla ilgilendiği de kaydedildi.

Geçen sezon Çin Süper Ligi'nde 28 maçta forma giyen Ighalo, 21 gol 1 asist üretmişti. Daha önce Granada ve Udinese formaları da giyen 29 yaşındaki Nijeryalı, Avrupa'da son olarak Watford'da top koşturmuş ve buradaki başarılı performansıyla dikkatleri çekmişti.

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