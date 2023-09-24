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        Haberler Magazin Ödüllü film 'Roza' gösterime hazır

        Ödüllü film 'Roza' gösterime hazır

        Eğitimsizliğin, ekonomik sıkıntıların ve törenin yıkıcı etkilerini anlatan 'Roza', sarsıcı hikâyesiyle gösterime girmeye hazırlanıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.09.2023 - 12:36 Güncelleme: 24.09.2023 - 12:36
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        Hamit İzol'un aynı isimli kitabından uyarlanan 'Roza' adlı sinema filmi sarsıcı bir hikâyeye sahip. Yapımı Akiz Yapım'a, genel koordinatörlüğünü Irmak Çığ Erlertürk' ait olan filmin yönetmen koltuğunda Mustafa Kotan otururken senaryosu ise Sultan Turan Kızılay imzası taşıyor.

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        Mevsimlik işçi olarak Urfa'dan Mersin'e göç eden bir ailenin dramını anlatan 'Roza'da başrolleri;  Belçim Bilgin, Fikret Kuşkan, Bahar Şahin, Burak Sevinç, Deniz Bolışık, Ümit Çırak, İzzet Yüksek, Berk Bakioğlu, Ayça Kuru, Hasan Balay, İrem Sultan Cengiz ve Arin Alkış paylaştı. 

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        'Roza' vizyona girmeden önce festival yolculuğunu tamamladı. İtalya'da gerçekleştirilen Uluslararası Film Festivali 'Ora!Fest'te Fikret Kuşkan'a 'En İyi Oyuncu' ödülünü kazandıran film, gösterime 6 Ekim'de girecek.

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        Eğitimsizliğin, ekonomik sıkıntıların ve törenin yıkıcı etkilerini anlatan 'Roza', Türkiye'de gerçekleşen binlerce 'gerçek' hayat hikâyesinden yalnızca birini tüm detaylarıyla gözler önüne serecek.

        #Belçim Bilgin
        #roza
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