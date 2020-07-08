Oflu Hoca'nın Şifresi 2014 yapımı, komedi türündeki Türk filmi. Adem Kılıç'ın yönetmenliğini yaptığı filmin senaryosu Engin Elgün, Hilmi Köksal Alişanoğlu ve Ferhat Ergün tarafından yazıldı. Film, Doğanspor adında yerel bir futbol kulübünün başkanlık seçimleri için yarışan başkan adayları arasında gelişen komik olayları konu almaktadır. Film Türkiye'de 31 Ekim 2014 tarihinde vizyona girmiştir. İşte Oflu Hoca'nın Şifresi oyuncuları ve konusu
OFLU HOCA'NIN ŞİFRESİ KONUSU
Daha önce Sümela'nın Şifresi filmine imza atan Adem Kılıç'ın yönetmenliğini üstlendiği komedi filmi, yerel bir futbol takımı olan Doğanspor'un yeni başkanınlık seçimleri için iki aday arasında gelişen eğlenceli rekabeti konu ediniyor. Oflu Hoca'nın günleri karmaşayla geçmektedir. Yerel bir kanalın programında çıkar, fırında çalışır ve babasıyla başı sürekli derde gider. Gençliğinde yer aldığı Doğanspor futbol kulübünde yaşanan son gelişmeler de işlerin tuzu biberi olur. Oflu Hoca ve diğerlerine göre kulübün yeni başkanı olmak isteyen Müeahhit Ahmet bu koltuk için uygun isim değildir. Bu nedenle Oflu Hoca da başkanlık için adaylığını koymak zorunda kalır ve aralarında esaslı bir rekabet başlar.
OFLU HOCA'NIN ŞİFRESİ OYUNCULARI
Çetin Altay - Oflu Hoca
Ahmet Varlı - Müteahhit Ahmet
Köksal Engür - Ali Osman
Didem Balçın - Asiye
Başak Daşman - Ümmiye
Tarık Papuççuoğlu - Ürolog
Mehtap Bayri - Meryem
Eser Eyüboğlu - Kadir
Füruzan Asena Ongan - Nur
Onur Dilber - İdris
Deha Beşyıldız - Metin
Timur Ölkebaş - Pompacı
Ali Demirel - Lemi
Ceyhun Gen - Zeki
Emin Albayrak - Yaşar
İsrafil Köse - Manav
Buket Dereoğlu - Moderatör
Yılmaz Vural - Oyuncu
Özlem Savaş - Ürolog
Ahmet Kural - Bakan
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