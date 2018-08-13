Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Daire Başkanlığı tarafından yapılan Özel Güvenlik Sınavı (ÖGG) dün adayların katılımıyla gerçekleştirildi. Adaylar şimdi Özel Güvenlik Dairesi Başkanlığı'nın, Özel Güvenlik 77. Temel ve 53. Yenileme Eğitim Sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. İşte ÖGG sınavına dair detaylar...

ÖZEL GÜVENLİK (ÖGG) SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Dairesi Başkanlığı tarafından dün gerçekleştirilen Özel Güvenlik 77. Temel ve 53. Yenileme Eğitim Sınavı'nın sonuçlarının ne zaman açıklanacağıyla ilgili herhangi bir bilgi henüz paylaşılmadı. Detaylar geldikçe haberimizden ulaşabilirsiniz.

İŞTE 2018 ÖGG SINAV TAKVİMİ

SINAVIN ADI SINAV TARİHİ EĞİTİM BİTİŞ TARİHİ AÇIKLAMA 1 ÖZEL GÜVENLİK 75.TEMEL EĞİTİMİ SINAVI 08 Nisan 2018 Pazar 02 Mart 2018 Cuma 2 ÖZEL GÜVENLİK 76.TEMEL EĞİTİMİ SINAVI 03 Haziran 2018 Pazar 20 Nisan 2018 Cuma (Saat 14:00) 3 ÖZEL GÜVENLİK 77.TEMEL EĞİTİMİ SINAVI 12 Ağustos 2018 Pazar 06 Temmuz 2018 Cuma 4 ÖZEL GÜVENLİK 78.TEMEL EĞİTİMİ SINAVI 30 Eylül 2018 Pazar 24 Ağustos 2018 Cuma 5 ÖZEL GÜVENLİK 79.TEMEL EĞİTİMİ SINAVI 02 Aralık 2018 Pazar 26 Ekim 2018 Cuma 6 ÖZEL GÜVENLİK 51.YENİLEME EĞİTİMİ SINAVI 08 Nisan 2018 Pazar 02 Mart 2018 Cuma 7 ÖZEL GÜVENLİK 52.YENİLEME EĞİTİMİ SINAVI 03 Haziran 2018 Pazar 20 Nisan 2018 Cuma (Saat 14:00) 8 ÖZEL GÜVENLİK 53.YENİLEME EĞİTİMİ SINAVI 12 Ağustos 2018 Pazar 06 Temmuz 2018 Cuma 9 ÖZEL GÜVENLİK 54.YENİLEME EĞİTİMİ SINAVI 30 Eylül 2018 Pazar 24 Ağustos 2018 Cuma 10 ÖZEL GÜVENLİK 55.YENİLEME EĞİTİMİ SINAVI 02 Aralık 2018 Pazar 26 Ekim 2018 Cuma 11 B SINIFI ATEŞLEYİCİ YETERLİLİK SINAVI 04 Mart 2018 Pazar 12 C SINIFI ATEŞLEYİCİ YETERLİLİK SINAVI 29 Nisan 2018 Pazar 13 A SINIFI ATEŞLEYİCİ YETERLİLİK SINAVI 11 Kasım 2018 Pazar 14 SİLAH TAMİR YERİ AÇMA SINAVI 14 Ekim 2018 Pazar 15 ÖZEL GÜVENLİK GÖREV KÖPEĞİ VE İDARECİSİ SINAVI 07 Mayıs 2018 Pazartesi 16 ÖZEL GÜVENLİK GÖREV ATI VE İDARECİSİ SINAVI Mayıs/Haziran 2018 YETERİ SAYISIDA BAŞVURUSU OLMASI HALİNDE SINAV YAPILACAKTIR

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