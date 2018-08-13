Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Daire Başkanlığı tarafından yapılan Özel Güvenlik Sınavı (ÖGG) dün adayların katılımıyla gerçekleştirildi. Adaylar şimdi Özel Güvenlik Dairesi Başkanlığı'nın, Özel Güvenlik 77. Temel ve 53. Yenileme Eğitim Sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. İşte ÖGG sınavına dair detaylar...
ÖZEL GÜVENLİK (ÖGG) SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Dairesi Başkanlığı tarafından dün gerçekleştirilen Özel Güvenlik 77. Temel ve 53. Yenileme Eğitim Sınavı'nın sonuçlarının ne zaman açıklanacağıyla ilgili herhangi bir bilgi henüz paylaşılmadı. Detaylar geldikçe haberimizden ulaşabilirsiniz.
İŞTE 2018 ÖGG SINAV TAKVİMİ
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
|
|SINAVIN ADI
|SINAV TARİHİ
|EĞİTİM BİTİŞ TARİHİ
|AÇIKLAMA
|1
|ÖZEL GÜVENLİK 75.TEMEL EĞİTİMİ SINAVI
|08 Nisan 2018 Pazar
|02 Mart 2018 Cuma
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|2
|ÖZEL GÜVENLİK 76.TEMEL EĞİTİMİ SINAVI
| 03 Haziran 2018 Pazar
|20 Nisan 2018 Cuma
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|(Saat 14:00)
|3
|ÖZEL GÜVENLİK 77.TEMEL EĞİTİMİ SINAVI
|12 Ağustos 2018 Pazar
|06 Temmuz 2018 Cuma
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|4
|ÖZEL GÜVENLİK 78.TEMEL EĞİTİMİ SINAVI
|30 Eylül 2018 Pazar
|24 Ağustos 2018 Cuma
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|5
|ÖZEL GÜVENLİK 79.TEMEL EĞİTİMİ SINAVI
|02 Aralık 2018 Pazar
|26 Ekim 2018 Cuma
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|6
|ÖZEL GÜVENLİK 51.YENİLEME EĞİTİMİ SINAVI
|08 Nisan 2018 Pazar
|02 Mart 2018 Cuma
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|7
|ÖZEL GÜVENLİK 52.YENİLEME EĞİTİMİ SINAVI
| 03 Haziran 2018 Pazar
|20 Nisan 2018 Cuma
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| (Saat 14:00)
|8
|ÖZEL GÜVENLİK 53.YENİLEME EĞİTİMİ SINAVI
|12 Ağustos 2018 Pazar
|06 Temmuz 2018 Cuma
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|9
|ÖZEL GÜVENLİK 54.YENİLEME EĞİTİMİ SINAVI
|30 Eylül 2018 Pazar
|24 Ağustos 2018 Cuma
|
|10
|ÖZEL GÜVENLİK 55.YENİLEME EĞİTİMİ SINAVI
|02 Aralık 2018 Pazar
|26 Ekim 2018 Cuma
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|11
|B SINIFI ATEŞLEYİCİ YETERLİLİK SINAVI
|04 Mart 2018 Pazar
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|12
|C SINIFI ATEŞLEYİCİ YETERLİLİK SINAVI
|29 Nisan 2018 Pazar
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|13
|A SINIFI ATEŞLEYİCİ YETERLİLİK SINAVI
|11 Kasım 2018 Pazar
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|14
|SİLAH TAMİR YERİ AÇMA SINAVI
|14 Ekim 2018 Pazar
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|15
|ÖZEL GÜVENLİK GÖREV KÖPEĞİ VE İDARECİSİ SINAVI
|07 Mayıs 2018 Pazartesi
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|16
|ÖZEL GÜVENLİK GÖREV ATI VE İDARECİSİ SINAVI
|Mayıs/Haziran 2018
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|YETERİ SAYISIDA BAŞVURUSU OLMASI HALİNDE SINAV YAPILACAKTIR