ÖGG SINAV SONUÇLARI SORGULAMA 2026: Özel Güvenlik ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından 3 Mayıs 2026'da gerçekleştirilen 120. Dönem Özel Güvenlik Sınavı'nın ardından adayların sonuçlara yönelik meraklı bekleyişi sürüyor. Binlerce aday, resmi açıklama takvimine göre duyurulması beklenen sınav sonuçlarına ilişkin gelişmeleri yakından takip ediyor. Peki, EGM 120. dönem ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı? İşte 2026 yılı ÖGG sonuç sorgulama ekranına dair detaylar.
ÖZEL GÜVENLİK ÖGG SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından daha önce duyurulan resmi sınav takvimine göre, 120. Dönem Temel Eğitim ve 96. Yenileme Eğitimi sınav sonuçlarının 22 Mayıs 2026 Cuma günü ilan edilmesi planlanmıştı. Bu kapsamda ÖGG sınav sonuçlarının bugün içinde erişime açılması bekleniyor.
ÖGG SONUÇLARI NEREDEN VE NASIL SORGULANIR?
Sınav sonuçlarına, Emniyet Genel Müdürlüğü’nün resmi internet sitesi olan “www.egm.gov.tr/ozelguvenlik” adresi ile “onlineislemler.egm.gov.tr” platformu üzerinden erişim sağlanabilecek.