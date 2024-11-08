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        Haberler Bilgi Gündem ÖGG SINAV SONUCU SORGULAMA egm.gov.tr/ozelguvenlik || 111. Dönem ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, nasıl sorgulanır?

        ÖGG sınav sonuçları sorgulama egm.gov.tr 2024: ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı?

        Özel Güvenlik Sınavı sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Yayımlanan takvime göre, Özel Güvenlik 111. Temel Eğitim ve 87. Yenileme Eğitimi sınav sonuçları 8 Kasım 2024 Cuma günü açıklandı. Özel güvenlik görevlisi olmak için puana ihtiyaç duyan ve 20 Ekim'de düzenlenen sınava katılım sağlayan adaylar, ''2024 ÖGG sınav sonuçları nasıl sorgulanır?'' sorusuna yanıt arıyor. İşte, EGM 111. Dönem Özel Güvenlik sınav sonucu sorgulama ekranı…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.11.2024 - 15:25 Güncelleme: 09.11.2024 - 00:53
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        Özel Güvenlik 111. Temel Eğitim ve 87. Yenileme Eğitimi sınavı 20 Ekim 2024 Pazar günü gerçekleştirildi. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan kılavuzda ÖGG sınav sonucu açıklanma tarihi 8 Kasım Cuma günü olarak belirtildi. Bu kapsamda söz konusu sınava katılım sağlayan adaylar için beklenen açıklama geldi. Peki, Özel Güvenlik 111. Temel Eğitim ve 87. Yenileme Eğitimi sınav nasıl öğrenilir? İşte, sorgulama linki egm.gov.tr…

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        ÖGG SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI!

        ÖGG sınav sonuçları EGM'nin resmi sitesi üzerinden adayların erişimine açıldı.

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        ÖGG SINAV SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

        111. Dönem ÖGG sınav sonuçları, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün https://onlineislemler.egm.gov.tr/ isimli internet adresinden erişime açıldı.

        Adaylar sınav sonuçlarını T.C. kimlik numarası ve güvenlik kodu ile öğrenebilecekler.

        111. DÖNEM ÖGG SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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        ÖGG SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILIR?

        Sınavda adaylara 100 adet çoktan seçmeli soru soruldu. Her bir soru bir puan olmak üzere değerlendirme 100 puan üzerinden olacak.Silah farkı sınavına giren adaylar için 25 adet çoktan seçmeli silah bilgisi sorusu yer aldı. Değerlendirme her bir soru iki puan olmak üzere 50 puan üzerinden yapılacak.

        Her bir soru bir puan olmak üzere değerlendirme 100 puan üzerinden olacak.

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        Silah farkı sınavına giren adaylar için 25 adet çoktan seçmeli silah bilgisi sorusu soruluyor. Silah farkı eğitimi almış olan adaylar sadece silah bilgisi sorularını cevaplaması gerekiyor. Değerlendirme ise her bir soru iki puan olmak üzere 50 puan üzerinden yapılacak.

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        ÖGG SORULARI VE CEVAPLARI YAYIMLANDI!

        111. Dönem ÖGG sınav soruları ve cevapları, 22 Ekim 2024 tarihinde yayımlandı.

        ÖGG SORULARI VE CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYINIZ

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