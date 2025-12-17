ÖGG sınav soruları ve cevapları yayımlandı! 118. Dönem ÖGG soruları ve cevapları PDFgörüntüleme ekranı
Özel Güvenlik 118. Temel Eğitim ve 94. Yenileme Eğitimi Sınavı (ÖGG), 14 Aralık 2025 tarihinde düzenlendi. Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından yayımlanan kılavuzda Özel Güvenlik Sınavı soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarının erişime açılacağı tarih için 16 Aralık işaret edilmişti. Merakla beklenen 2025 ÖGG soruları ve cevapları yayımlandı. İşte 118. Dönem ÖGG soruları ve cevapları PDF görüntüleme ekranı...
Özel Güvenlik 118. Temel Eğitim ve 94. Yenileme Eğitimi Sınavı (ÖGG) 14 Aralık 2025 Pazar günü uygulandı. EGM’ye bağlı Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından yayımlanan kılavuzda sınav soruları ve cevaplarının yayımlanacağı tarih için 16 Aralık Salı günü işaret edilmişti. Belirtilen günün gelmesiyle birlikte 118. Dönem ÖGG soruları ve cevapları erişime açıldı. Sınava katılım sağlayan adaylar, 118. Özel Güvenlik Sınavı A-B soru kitapçıkları ve cevap anahtarları ile tahmini olarak netlerini hesaplayabilecek. İşte, 2025 ÖGG sınav soruları ve cevapları PDF görüntüle ekranı…
118. DÖNEM ÖGG SINAVI TAMAMLANDI!
Emniyet Genel Müdürlüğü'ne (EGM) bağlu Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen Özel Güvenlik 118. Temel Eğitim ve 94. Yenileme Eğitimi Sınavı (ÖGG) 14 Aralık 2025 Pazar günü düzenlendi.
Silahlı sınava giren kursiyerlere 100 adet genel soru ve 25 adet silah bilgisi sorusu soruldu ve 150 dakika süre verildi.
Silahsız sınava giren kursiyerlere, sadece 100 adet genel soru soruldu ve 120 dakika süre verildi.
Silah farkı sınavına giren kursiyerlere ise sadece 25 adet silah bilgisi sorusu soruldu ve 30 dakika süre verildi.
118. DÖNEM ÖGG SORULARI VE CEVAPLARI YAYIMLANDI
Kılavuza göre 118. dönem ÖGG sınav soruları ve cevap anahtarları, 16 Aralık 2025 Salı günü erişime açıldı.
Adaylar, yazılı sınav sorularına 17-19 Aralık 2025 tarihleri arasında itiraz edebilecek.
Yazılı sınav sorularına itiraz sonuçları ise 26 Aralık 2025 tarihinde açıklanacak.
ÖGG SORULARI VE CEVAPLARI NASIL GÖRÜNTÜLENİR?
Özel güvenlik sınavı A ve B soru kitapçıkları ve cevap anahtarları 'www.egm.gov.tr/ozelguvenlik' internet sitesi üzerinden görüntülenebilecek.
ÖGG SORULARI VE CEVAPLARI GÖRÜNTÜLEME EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
118. DÖNEM ÖGG SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
118. Dönem ÖGG sınav sonuçları, 2 Ocak 2026 tarihinde açıklanacak.
Adaylar yazılı sınav sonucuna 5-7 Ocak 2026 tarihleri arasında itiraz edebilecek.
Yapılan yazılı sınav itiraz sonuçları ise 8 Ocak 2026 tarihinde açıklanacak.
SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL OLACAK?
Silah Farkı sınavına katılan adayların sınavdan başarılı sayılabilmeleri için; yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamlarının en az 50, bu puan ile daha önce başarılı olduğu temel silahsız sınav puan toplamının ortalaması en az 60 puan olması gerekmektedir.
Silahsız özel güvenlik temel eğitim sertifikası bulunan kişilerin silahsız yenileme eğitimi ile birlikte silah farkı eğitimi alarak özel güvenlik yenileme sınavına silahlı sınav türünden katılacak adayların başarılı sayılabilmeleri için; yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamlarının en az 50, bu puan ile daha önce başarılı olduğu temel silahsız sınav puan toplamının ortalaması en az 60 puan olması gerekmektedir. Başarı sağlanamaması durumunda sınav sonucu silahsız olarak değerlendirilecektir.