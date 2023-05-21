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ÖGG sınavı ne zaman? 103. dönem 2023 Özel Güvenlik ÖGG sınav tarihi ve ücreti belli oldu

Özel Güvenlik sınavı için geri sayım başlamış durumda. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) 103. dönem 79. yenileme eğitimi ÖGG sınavı takvimini "www.egm.gov.tr/ozelguvenlik” adresi üzerinden paylaştı. Takvimin duyurulmasıyla "ÖGG sınavı ne zaman, başvuru ücreti ne kadar?" soruları yanıt buldu. İşte 103. dönem 2023 ÖGG sınavı tarihi...

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  • ÖGG sınavı ne zaman? 103. dönem 2023 Özel Güvenlik ÖGG sınav tarihi ve ücreti belli oldu

    Özel Güvenlik (ÖGG) sınavı tarihi gündemdeki yerini aldı. 103. Dönem 79. yenileme eğitimi sınavının ne zaman gerçekleştirileceği merak ediliyor. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) ÖGG sınav takvimini duyurdu. İşte ÖGG sınavına ilişkin detaylar haberimizde...
  • ÖGG sınavı ne zaman? 103. dönem 2023 Özel Güvenlik ÖGG sınav tarihi ve ücreti belli oldu

    103. DÖNEM ÖGG SINAVI NE ZAMAN?

    103. dönem ÖGG sınavı 24 Haziran 2023 tarihinde yapılacak.

    EGM tarafından yayımlanan takvime göre; 103. Dönem ÖGG sınav soruları ve cevap anahtarları 27 Haziran'da ilan edilecek.
  • ÖGG sınavı ne zaman? 103. dönem 2023 Özel Güvenlik ÖGG sınav tarihi ve ücreti belli oldu

    103. DÖNEM ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK, HANGİ TARİHTE?

    EGM Özel Güvenlik 103. Temel Eğitim ve 79. Yenileme sınav sonuçlarını 14 Temmuz tarihinde erişime açacak.
  • ÖGG sınavı ne zaman? 103. dönem 2023 Özel Güvenlik ÖGG sınav tarihi ve ücreti belli oldu

    2023 ÖGG SINAV ÜCRETİ

    Yazılı sınava katılacak adaylardan; silahsız sınav türü için 200 TL, silahlı ve silah farkı sınav türü için 300 TL sınav giriş ücreti alınacaktır. Bu ücretler, 22/05/2023 tarihinden itibaren Halk Bankası Şubelerine her aday için ayrı olmak üzere sınav adı ve kimlik bilgileri belirtilerek 26/05/2023 tarihi; mesai bitimine kadar banka veznelerinden, mobil ve internet bankacılığı ile ATM’lerden ise saat 23.59’a kadar yatırılacaktır.
  • ÖGG sınavı ne zaman? 103. dönem 2023 Özel Güvenlik ÖGG sınav tarihi ve ücreti belli oldu

    ÖGNET’e banka entegrasyonu ile adayların ücret kaydı otomatik olarak oluşturulacaktır. Ancak banka entegrasyonunda oluşabilecek teknik bir sorun nedeniyle herhangi bir olumsuzluk yaşanması durumunda ÖGNET’e Sınav İşlemleri Modülünde yer alan Sınav Başvurusu Ekle butonundan tüm adayların ücret kaydı İl Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü personeli tarafından manuel olarak yapılacaktır.

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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