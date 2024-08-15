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        Haberler Bilgi Yaşam ÖGG sınavı ne zaman? 110.dönem Özel Güvenlik ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

        ÖGG sınavı ne zaman? 110.dönem Özel Güvenlik ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

        Özel Güvenlik 110. Temel Eğitim ve 86.Yenileme Eğitimi sınav tarihi belli oldu. Adaylar sınav giriş belgesi yayınlandı. ÖGG 110. Temel Eğitim ve 86. Yenileme Eğitimi sınavEmniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı, özel güvenlik temel ve yenileme eğitimi sınavı için Ağustos ayı işaret edildi. Peki ÖGG sınavı ne zaman? 110.dönem Özel Güvenlik ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.08.2024 - 17:16 Güncelleme: 15.08.2024 - 17:16
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        Özel Güvenlik alanında çalışmak isteyenleri yakından ilgilendiren ÖGG sınav tarihi ve sonuçların açıklanacağı tarih belli oldu. Özel Güvenlik 110. Temel Eğitim ve 86. Yenileme Eğitimi sınavı önümüzdeki günlerde yapılacak. İşte 110.dönem Özel Güvenlik ÖGG sınav tarihi ve sonuç bilgisi

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        ÖGG SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?


        Adaylarla, 110. dönem ÖGG soru ve cevapları 27 Ağustos günü paylaşılacak. Sorulara itirazlar da 27-29 Ağustos tarihleri arasında alınacak.

        ÖGG sonuçları ise 13 Eylül'de ÖGNET üzerinden ilan edilecek.

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        110. DÖNEM ÖGG SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

        Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı, özel güvenlik temel ve yenileme eğitimi sınavının 25 Ağustos'ta yapılacağını duyurdu. Takvim doğrultusunda 110. dönem Özel Güvenlik sınavı 25 Ağustos tarihinde saat 10:00'da uygulanacak.

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