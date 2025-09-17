Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenecek 117. Dönem Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) sınavı için takvim belli oldu. Özel Güvenlik sınavına katılım gösterecek olan adaylara 100 soru yöneltiliyor ve 100 puan üzerinden değerlendirme yapılıyor. Peki, ÖGG sınavı ne zaman? 117. Özel Güvenlik ÖGG sınav tarihi hangi gün?