'Efe'nin itirafı olayların seyrini değiştiriyor!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Televizyon Oğlum 4. bölüm tanıtımları!
ABONE OL

'Efe'nin itirafı olayların seyrini değiştiriyor!

Show TV'nin yeni dizisi 'Oğlum', bu akşam 4. bölümüyle ekrana gelecek. İşte 'Oğlum'un 4. bölüm tanıtımları...

Oğlum 4. bölüm tanıtımları!
'Efe'nin itirafı olayların seyrini değiştiriyor!
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

Show TV'nin Ay Yapım imzalı dizisi 'Oğlum'un proje ve senaryo tasarımını Ahmet Katıksız üstlenirken Hürer Ebeoğlu ve Sevgi Yılmaz'ın kalemi Gökçen Usta'nın rejisiyle buluşuyor. Oğlum'un oyuncu kadrosunda Songül Öden, Nihal Yalçın, Canan Ergüder, Feyyaz Duman, Timur Acar, Serhat Teoman, Kubilay Aka, Nazan Kesal, Tuğçe Açıkgöz, Metehan Parıltı gibi birçok başarılı isim yer alıyor.

Oğlum bu akşam 4. bölümüyle ekrana gelecek. Efe'nin anne ve babasının röportajını izlemesinin ardından yaşanan acı olayı tekrar itiraf etmesi olayların seyrini değiştirir. Artan sosyal baskıyla beraber ticari itibarı zarar gören Tuğrul yeni planlar yaparken, Zeynep oğluyla bağ kurmanın yollarını arar. Bu sırada röportajı izleyen Melike, Zeynep ile konuşmak ister ve Zeynep'in kapısına dayanır. Bir taraftan oğullarının acısı ile baş etmeye çalışan Özyürek ailesi diğer taraftan yaşanılan olayların etkisiyle bir iç hesaplaşmanın içine düşer. Bir arada olmak artık hiç kimse için kolay değildir.

"Oğlum" yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00'de Show TV'de!

İşte Oğlum'un 4. Bölüm Tanıtımları;

Oğlum'un 4. Bölüm Ön İzleme Sahneleri;

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Fatih Altaylı'nın bu haftaki 2 Mart Çarşamba konukları
TELEVİZYON İşte Fatih Altaylı'nın bu haftaki konukları
Hamdi Alkan, 'Aziz' dizisine konuk oyuncu oluyor!
TELEVİZYON 'Aziz'de sürpriz isim!
Reyting Sonuçları 1 Mart | Baba, Masumlar Apartmanı, Survivor - Reyting sonuçları
TELEVİZYON Reyting sırlamasında son durum
Üç Kız Kardeş 2. son bölüm tek parça izle! Üç Kız Kardeş son bölüm Kanal D full tam bölüm izle!
TELEVİZYON Üç Kız Kardeş 2. son bölüm tek parça
Mehtap Yılmaz kimdir, kaç yaşında? Popstar Mehtap Yılmaz nereli? Hayatı hakkında merak edilenler...
TELEVİZYON Mehtap Yılmaz kimdir?
Baba 3. bölüm izle! Baba dizisi son bölüm SHOW TV ile FULL tam bölüm izle!
TELEVİZYON Baba 3. bölüm tek parça izle!
Oğlum 4. bölüm 2. fragman yayında! Oğlum dizisi 4. bölümde neler olacak?
TELEVİZYON Oğlum 4. bölüm 2. ön izlemesi yayında!
Survivor kim elendi? 1 Mart Survivor ödül oyununu kim kazandı? Survivor eleme adayları kimler, hangi yarışmacı sürgün adasına gitti?
TELEVİZYON Survivor'da kim elendi?
Baba dizisi oyuncuları ve karakterleri kimler? Show TV Baba dizisi oyuncu kadrosu ve rolleri: Baba dizisi konusu nedir, hangi gün?
TELEVİZYON Baba dizisinin konusu ve oyuncuları!
'Baba'nın yeni bölümünden ön izleme sahnesi yayınlandı!
TELEVİZYON 'Baba'nın yeni bölümünden ön izleme sahnesi ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.