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Haberler Televizyon Oğlum 7. bölüm tanıtım: 'Efe', 'Melike'nin karşısına çıkıyor!
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'Efe', 'Melike'nin karşısına çıkıyor!

Show TV'nin sevilen dizisi 'Oğlum', bu akşam 7. bölümüyle ekrana gelecek. İşte Oğlum'un 7. bölüm tanıtımları ve ön izleme sahnesi...

Oğlum 7. bölüm tanıtım: 'Efe', 'Melike'nin karşısına çıkıyor!
'Efe', 'Melike'nin karşısına çıkıyor!
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HABERTURK.COM

Show TV'nin Ay Yapım imzalı dizisi 'Oğlum'un proje ve senaryo tasarımını Ahmet Katıksız üstlenirken Hürer Ebeoğlu ve Sevgi Yılmaz'ın kalemi Gökçen Usta'nın rejisiyle buluşuyor. Oğlum'un oyuncu kadrosunda Songül Öden, Nihal Yalçın, Canan Ergüder, Feyyaz Duman, Timur Acar, Serhat Teoman, Kubilay Aka, Nazan Kesal, Tuğçe Açıkgöz, Metehan Parıltı gibi birçok başarılı isim yer alıyor.

Oğlum bu akşam 7. bölümüyle ekrana gelecek. Efe'nin cezaevinden çıkması Tuğrul ve Zeynep için ikinci bir şans demekken, Melike ve İlyas için çocuklarına yapılan kötülüğün cezasız kalması demektir. İki aile de bu yeni durumda ne yapacağını bilemezken, Efe'nin elinde çiçeklerle Melike'nin kapısına gelmesi her şeyi değiştirir. Tabii bu değişim rüzgârını en çok Tuğrul ve Zeynep hissedecektir.

"Oğlum" yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00'de Show TV'de!

İşte Oğlum'un 7. Bölüm Tanıtımları;

Oğlum'un 7. Bölüm Ön İzleme Sahnesi;

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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