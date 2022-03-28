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'Bu çocuğun benim kızımın yanında ne işi var?'

Show TV’nin bir umut hikayesini anlatan Ay Yapım imzalı dizisi ‘Oğlum’un yeni bölüm tanıtımı yayınlandı

Oğlum yeni bölüm tanıtımı yayınlandı
'Bu çocuğun benim kızımın yanında ne işi var?'
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Zeynep ile Efe’nin, Demet’in evinde olduğu tanıtımda Sedat, kızı Defne ve Efe’yi yan yana görünce sinirlerine hakim olamıyor. Sedat’ın Efe’ye verdiği tepkiye Zeynep de karşılıksız kalamayınca evde gerilim yükseliyor.

İlyas ve Tuğrul’un kavgası dikkat çekerken Tuğrul, Ceren’in dans videosunu İlyas’a gösteriyor. Kaan’ın öldüğü güne dair detaylar izleyiciyle buluşmaya devam ederken gizemli kadın Melahat’la ormanda yürüdüğü anlar merakı giderek artırıyor ve “Kaan’ın katili Melahat mı?” sorusu akıllara geliyor.

OĞLUM’UN SEKİZİNCİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Melike bir yandan afişlerle oğlu için adalet ararken diğer yandan Ceren’in bir derdi olduğunu anlar ve meselenin ne olduğunun peşine düşer. Bu sırada Ceren’in okulda uğradığı akran zorbalığı devam etmektedir. Afişlerin etkisi sürerken Zeynep, oğlunun güvenini kazanmak için her yolu dener.

Tuğrul ise artan sosyal baskısından kurtulmanın yolunu ararken Canan’ın tavsiyesini hayata geçirmeye karar verir. Bu tavsiye Demet ve Efe’nin bağına zarar vermek üzere iken Zeynep’in oğlu ile bir güven bağı kurması, olayın aydınlatılması için giderek daha önemli hale gelir.

‘Oğlum’ yeni bölümüyle Çarşamba akşamı saat 20.00’de Show TV’de!

İşte Oğlum’un 8. Bölüm Tanıtımı;

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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