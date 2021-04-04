AA

Zonguldak'ta oğlunu öldürdükten sonra ormanlık alana gömen baba ile üvey anne gözaltına alındı.Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karadere Mudaroğlu Mahallesi'nde yaşayan Aydın Z'den (32),2020 Aralık ayından bu yana haber alınamamasına rağmen hakkında kayıp başvurusunda bulunulmaması üzerine inceleme başlattı.



Yapılan istihbari çalışmalar neticesinde şahsın öldürülmüş olabileceği yönünde bulgulara ulaşan ekipler, olaya ilişkin baba A.Z. (55) ile üvey anneyi gözaltına aldı.Zanlı A.Z'nin, ifadesinde, oğlunu öldürdükten sonra gömdüğü yeri söylemesi üzerine jandarma ekipleri, arama kurtarma köpekleriyle ormanlık alanda çalışma başlattı.Aydın Z'nin cesedi, tarif edilen alanda bulunduğu yerden çıkarılarak Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine getirildi.Bu arada katil zanlısı babanın, Aydın Z'nin uzun süre köyde görülmemesi üzerine hakkında soru soran kişilere oğlunun Manisa'nın Soma ilçesine çalışmaya gittiğini söylediği öğrenildi.