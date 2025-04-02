OGM işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak? OGM 4 bin 500 işçi alımı kura sonucu isim isim liste nasıl öğrenilir?
Orman Genel Müdürlüğü 4500 personel alımı yapacağını açıklamıştı. Pozisyon için belirtilen şartları yerine getiren adaylar kura çekimi ile belirlenecek. Kura yeri ve tarihi, İŞKUR açık iş ilanında belirtilecek ve ilgili Orman Bölge Müdürlüğü internet sitesinden de ayrıca duyurulacak. Peki OGM işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak? OGM 4 bin 500 işçi alımı kura sonucu isim isim liste nasıl öğrenilir?
Orman Genel Müdürlüğü, 7 farklı pozisyonda olmak üzere toplamda 4 bin 500 geçici işçi alımı yapacağını açıkladı. İşçi alımı başvurusunda bulunan adaylar tüm duyuruları ilgili Bölge Müdürlüklerinin resmi internet sitelerinden takip edebilecek. Kura çekimi bilgileri resmi internet sitesinde duyurular kısmında yer alıyor. Peki OGM işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
OGM 4.500 İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
OGM 4.500 işçi alımı kura çekimi işlemleri 28 Mart tarihinde tamamlandı. Tüm illerde kura çekimi noter huzurunda canlı yayında gerçekleşti. Orman Bölge Müdürlükleri sosyal medya hesapları üzerinden kuralar canlı yayınlandı.
OGM 4.500 işçi alımı asil ve yedek adaylar liste şeklinde 4 Nisan Salı günü açıklanacak. Araya bayram tatili girdiğinden OGM işçi alımı sonuçlarının erken açıklanması beklenmiyor.
OGM kura sonuçlarının PDF listesinin, tüm kura sonuçlarının sisteme yüklenmesiyle birlikte 4 Nisan Cuma gününe kadar yayımlanması bekleniyor.
OGM İŞÇİ ALIMI SONUCU NEREDEN AÇIKLANACAK?
Orman Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre 4.500 nihai işçi alımı sonuçları il il açıklanacak.
Başvuru yapan adaylar o ilin bölge müdürlüklerinin resmi internet sayfasından sonuçlara erişebilecek.
Örneğin başvurularda İstanbul’u seçenlerin sonuçları İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü resmi internet sitesinden yayınlanacak.
Asil ve yedek adaylar şeklinde duyurulacak listede adayın T.C. kimlik numarası ve adı soyadı yer alacak.
HANGİ KADROLARA ALIM YAPILACAK?
Taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere Orman İşçisi pozisyonunda 3105, Arazöz Şoförü pozisyonunda 812, Dozer Operatörü pozisyonunda 160, Greyder Operatörü pozisyonunda 233, Ekskavatör Operatörü pozisyonunda 122, İş Makinesi Operatörü pozisyonunda 36 ve Traktör Operatörü pozisyonunda 32 olmak üzere toplamda 4500 geçici işçi alımı yapılacaktır.