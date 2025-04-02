OGM işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak? OGM 4 bin 500 işçi alımı kura sonucu isim isim liste nasıl öğrenilir?

Orman Genel Müdürlüğü, 7 farklı pozisyonda olmak üzere toplamda 4 bin 500 geçici işçi alımı yapacağını açıkladı. İşçi alımı başvurusunda bulunan adaylar tüm duyuruları ilgili Bölge Müdürlüklerinin resmi internet sitelerinden takip edebilecek. Kura çekimi bilgileri resmi internet sitesinde duyurular kısmında yer alıyor. Peki OGM işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?