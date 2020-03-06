Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin katılımıyla gerçekleşen OGM memur atama törenine, bakanlığa bağlı birimlerin Genel Müdürleri ve STK Temsilcileri ile atanmaya hak kazanan orman mühendisleri ve orman muhafaza memurları katıldı.

Törende konuşma yapan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli “Türkiye'nin, orman varlığını artırabilen nadir ülkelerden biri olduğunu belirterek ''Uygun alanlar üzerinde çok maksatlı ağaçlandırma ve toprak muhafaza çalışmaları gerçekleştirilmiş, böylece bir yandan orman alanları artırılırken, bir yandan da erozyonun ve rüsubat taşınımının önlenmesi, yeni rekreasyon, ekoturizm alanlarının, karbon yutaklarının, oksijen kaynaklarının teşkili sağlanmıştır. Bununla birlikte, özellikle gelir getirici türler kullanılarak yapılan ağaçlandırmalarla da yöre halkı ekonomisine katkıda bulunulması sağlanmıştır. Tabi bunlarla yetinmiyoruz, yetinmeyeceğiz! 2023 yılı hedefimiz ise; orman varlığımızın 23,4 milyon hektara çıkarılarak, % 30 olan dünya ortalamasına ulaşılmasıdır. Yine 2023 yılı sonuna kadar da, inşallah toplam 7 milyar fidanı toprakla buluşturarak, dünyada yaşayan her bir insan için bir fidan dikilmesini hedeflemekteyiz'' dedi.

Bakan Pakdemirli, düzenlenen törenle atamaları da gerçekleşen Orman Genel Müdürlüğü bünyesinde yer alacak, bin 150 Orman Mühendisi ve 2 bin 700 Orman Muhafaza Memuruna yeni görevlerinde başarılar dilerken, ormanların bir ülke için stratejik önemde olduğunu hiçbir zaman unutmamaları nasihatinde de bulundu.