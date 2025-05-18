Öğrenci ve öğretmenler için "Su Verimliliği Eğitim Setleri" hazırlandı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, suyun verimli kullanımı ve iklim değişikliği etkileriyle mücadele amacıyla, hayata geçirilen "Su Verimliliği Seferberliği" programı kapsamında, Milli Eğitim Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı arasında "Su Verimliliği İş Birliği Protokolü" imzalandı.

Protokol çerçevesinde su verimliliği eğitim materyallerinin hazırlanması, gerekli eğitimlerin il koordinatörleri aracılığıyla tüm okullarda sürdürülmesi amaçlandı.

Söz konusu çalışmalardan biri olarak Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğünce modellenen "Su Gönüllüsü Gençler Sahada" programı oluşturularak ülke geneline yaygınlaştırılması ve bir dizi sosyal, kültürel ve atölye çalışmalarının hayata geçirilmesi hedeflendi.

REKLAM

Bu kapsamda, 81 il milli eğitim müdürlüklerince "Su Verimliliği Eğiticilerinin Eğitimi Programı"nda koordinatör öğretmenler, yöneticiler ve bin 200 eğiticinin katılımıyla çevrim içi eğitimler yapıldı.

Programda okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise kademeleri için hazırlanan "Su Verimliliği Eğitim Setleri" tanıtıldı.